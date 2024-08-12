北迴線遭颱風重創年底才修復 台鐵30日起278列次改點

受凱米颱風影響，台鐵北迴線K53西正線小清水溪橋路線中斷，預計年底才能修復，現階段和仁-崇德間僅能以東正線單線雙向通行，距離長達10.1公里，每列車行車時間，從原本的5.5分鐘增至12.5分鐘，路線容量也連帶降低，台鐵公司表示，為維持列車準點行駛，將於暑假過後，8月30日（周五）起將有278列次時刻調整。

台鐵指出，樹林=花蓮間原太魯閣號217、248次，以及普悠瑪號221、247、218、236次，共計6列次改由EMU3000型新自強號替駛，每日增加988個座位數提升運能。

周一至周四列車數不縮減；原周五5列次加班車（237、427、436、488、405次），以及周五跨周六492次（屏東-台北-台東）暫停行駛，改以屏東-七堵152次及樹林-台東452次替駛。

原周六5列次加班車（202、436、418、405、427次)）暫停行駛；原周日10列次加班車（223、250、234、233、237、418、436、443、405、427次）暫停行駛。

區間快車截短行駛部分，4006次（桃園-花蓮）截短行駛至南澳；4030次（樹林-花蓮）截短行駛至和平；4021次（花蓮-樹林）截短由和平始發；4033次（花蓮-宜蘭）截短由和仁始發。

台鐵表示，本次時刻調整共計調整278列次，其中變動在5分鐘以上班次計189列次，約占旅客列車21.2%。相關列車車次、時刻，自113年8月13日起請參閱台鐵公司網站（http://www.railway.gov.tw）及各車站公告，並自113年8月16日（周五）0時起開放一般旅客訂票，113年8月16日（周五）9時起開放團體訂票。