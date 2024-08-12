美國零食遭沙門氏菌汙染恐致命 食藥署清查結果公布
美國帕爾默糖果公司（Palmer Candy Company），在沃爾瑪、目標百貨、1美元商店Dollar General等處販售的多款糖果和零食，原料遭到沙門氏菌汙染，吃下後最嚴重可能致死，美國食品藥物管理局（FDA）已列為最高風險進行召回。我國衛福部食藥署今天表示，經查相關回收產品未有申請食品輸入查驗紀錄。
據美國「福斯新聞」報導，帕爾默多項使用到「白色塗層糖果」的產品，具有沙門氏菌感染風險，除了在多間連鎖零售商販售之外，於阿拉巴馬州、加州、佛州等也都有經銷商。FDA表示，沙門氏菌對幼兒、老年人或抵抗力較弱的民眾，具有致命感染的風險，即接觸產品後，可能會產生嚴重健康問題或死亡，所幸目前尚未有任何消費者健康受損通報。
衛福部食藥署指出，經查相關回收產品未有申請食品輸入查驗紀錄，因沙門氏菌廣泛存在自然界各處中，容易造成食品中毒最常見的種類為奶類、蛋類、禽肉類等，造成腸胃炎症狀極嚴重者可能致命，提醒民眾如赴美國旅遊，應避免購買及食用問題食品。
食藥署表示，食品加工過程中應注意，奶類製品應經巴斯德殺菌的條件確實執行；烹調食品應確實煮熟；勿生食禽肉類、蛋類；防止鼠、蠅、蟑螂等病媒接觸食物。食藥署建議，沙門氏菌不耐熱，經煮沸後完全死滅，應注意食品在食用前「應充分加熱」，至少加熱60℃/20分鐘。
食藥署指出，業者若有輸入或使用類似或疑似回收警訊產品或相關產品，應立即向外國原廠、出口廠商或國內供應商查證，並依自主管理原則，主動暫停該等疑慮產品之販售或使用，當獲原廠或供應商通知已輸入產品為需回收產品，應立即主動下架回收，通知消費者退換貨，並通知公司所在地衛生單位與食藥署。
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