小清水溪橋估年底修復 台鐵8/30起改點因應

受到颱風凱米影響，台鐵北迴線小清水溪橋的西正線預計年底修復，台鐵表示，由於目前和仁=崇德間僅能單線雙向通行，因此8月30日起278列次改點因應。

台鐵今天發布新聞稿表示，受颱風凱米風災影響，北迴線K53西正線小清水溪橋路線中斷，預計年底才能修復，現階段和仁=崇德間僅能單線雙向通行，距離長達10.1公里，每列車行車時間由原本5.5分鐘需增至12.5分鐘，路線容量也連帶降低，為維持列車準點行駛，需進行時刻調整因應。

台鐵指出，考量花東地區旅運需求及災後恢復，時刻調整在路線容量受限下，已儘量維持現行東部幹線運能，並從8月30日起實施，包含樹林=花蓮間原太魯閣號217、248次及普悠瑪號221、247、218、236次計6列次改由EMU3000型新自強號替駛，每日增加988個座位數提升運能。

台鐵表示，週一至週四列車數不縮減，而原週五5列次加班車（237、427、436、488、405次）及週五跨週六492次（屏東-台北-台東）暫停行駛，改以屏東-七堵152次及樹林-台東452次替駛。

台鐵指出，原週六5列次加班車（202、436、418、405、427次） 暫停行駛；原週日10列次加班車（223、250、234、233、237、418、436、443、405、427次）暫停行駛。

區間快車也截短行駛，台鐵說，包含4006次（桃園-花蓮）截短行駛至南澳；4030次（樹林-花蓮）截短行駛至和平；4021次（花蓮-樹林）截短由和平始發；4033次（花蓮-宜蘭）截短由和仁始發。

台鐵指出，時刻調整共計調整278列次，其中變動在5分鐘以上班次計189列次（約占旅客列車21.2%）。