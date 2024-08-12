突破高齡風險 台東54歲婦人產下健康龍鳳胎

台東長濱鄉54歲方姓婦人日前自然懷孕，在台東馬偕醫院婦產科醫師李晟令照護下，誕下一對健康龍鳳胎。方婦說，迎來新生命是上天賜與最好的禮物，也印證醫療技術進步和專業。

台東馬偕醫院今天發布訊息表示，根據國際婦產科聯盟（FIGO）的定義，女性最適合懷孕的年齡介於25歲至30歲之間，年齡愈大受孕率愈低，45歲之後更下降至1%，能懷孕的機會是微乎其微。所以35歲以上的初次生產者被歸為高齡產婦，懷孕期間面臨更高的風險及更多併發症。

阿美族方姓婦人因晚婚，夫妻渴望有自己的小孩，曾3度嘗試試管嬰兒皆未成功，期間還發現患有子宮肌腺瘤及多個息肉，並接受了切除手術。儘管面對這些艱難挑戰，她始終保持樂觀。

手術後不久，方姓婦人竟自然懷孕，且是龍鳳胎，這次意外懷孕讓她充滿感激與喜悅。產檢過程中，李晟令建議她加入「術後加速康復（Enhanced RecoveryAfter Surger）」計畫，這項計畫特別適合高齡產婦，能有效降低風險。

ERAS計畫結合了營養科、藥劑科、麻醉科、復健科等多個專業團隊，幫助病人在手術過程中減緩不適、加速康復，降低併發症，並儘早恢復正常生活。

方姓婦人表示，孕期期間身體狀況穩定，除了臨近分娩時出現輕微水腫，並無明顯不適，手術後更能迅速下床行動，對醫療團隊的細心照護表達由衷的感謝。

護理長吳家慧表示，照顧高齡孕產婦時需面對更多合併症風險，因此醫療團隊承受的壓力也較大。方姓婦人積極配合及ERAS計畫支持下，加上團隊緊密合作，康復情況非常良好。

台東馬偕醫院指出，這一成功案例證明，高齡產婦若定期檢查、及早處理風險，並在專業醫療團隊指導下，調整飲食作息，依然可以順利迎接新生命。