快訊

奧運拳擊／「已用金牌證明」林郁婷回擊質疑：不需要透過法律訴訟證明

下班記得帶傘！國家警報響「雨勢升級」 17縣市發豪雨、大雨特報

女站務員制止「腳踏車騎大廳」遭施暴3次驗傷 控台鐵未出面

中央社／ 嘉義市12日電
嘉義縣大林火車站。聯合報系資料照片／記者黃于凡攝影
嘉義縣大林火車站。聯合報系資料照片／記者黃于凡攝影

台鐵嘉義大林車站女站務員7日在站內制止1名7旬老翁騎乘腳踏車，遭揮打右手臂，在大林站已被攻擊3次的女員工驗傷，明天提告；鐵路警察表示，已鎖定對象將約談到案。

針對此事，鐵路警察局高雄分局嘉義派出所副所長許崇誠今天出面說明，他說，有關部分媒體報導台鐵站務員在台鐵大林車站，因阻止旅客在車站內騎腳踏車，竟遭對方出手施暴，台鐵沒有出面協助一案。

許崇誠指出，經鐵路警察局調查，大林站女站務員於7日下午，在大林車站前站2樓電梯旁，因制止1名騎乘腳踏車行經車站大廳的老翁，雙方爭執過程，女站務員遭老翁揮打到右手，站務員立即報案，員警趕抵處理，施暴的老翁已離開現場，調閱相關監視器畫面釐清。

警方表示，涉嫌施暴是1名7旬的老翁，為大林鎮民，因行動不方便，利用腳踏車為助行器，事發當天老翁因貪圖方便，不想繞遠路，準備走近路，從台鐵大林站後站穿越車站大廳到前站，因老翁常常如此，被站務員制止而發生衝突，目前已鎖定對象，將依法偵辦。

台鐵產業工會秘書長朱智宇接受這名女站務員投訴，於昨天在個人臉書（Facebook）發文「剛剛收到訊息，他再次被旅客攻擊毆打，因為他阻止旅客在車站內騎腳踏車，這也是他向工會申請第3次協助，至今已被旅客攻擊2次、恐嚇1次」。

台鐵 腳踏車

延伸閱讀

「我又被打了」台鐵員工無助 產工嘆：公司沒任何協助

台鐵誤點等1小時 還沒上車門就關了！她曝官方超雷反應

空軍嘉義基地睽違6年開放 上萬人看戰機高難度翻滾、倒飛、9G小轉彎

烈日替8旬翁牽車1公里檢察官身分曝！曾剽悍起訴劉邦友

相關新聞

下班記得帶傘！國家警報響 17縣市發布豪雨、大雨特報

中央氣象署今下午發布豪雨特報，豪雨警戒區有桃園市、新竹縣山區，大雨警戒區包含基隆北海岸、台北市、新北市、新竹縣、苗栗縣山...

交長指花蓮住房率微升補助14萬房 業者：秋冬才是重點

花東觀光遭到0403地震、凱米颱風重創，交通部為搶救當地經濟推出振興補助，截至目前為止，花蓮住房補助已有14萬房，台東只...

美國零食遭沙門氏菌汙染恐致命 食藥署清查結果公布

美國帕爾默糖果公司（Palmer Candy Company），在沃爾瑪、目標百貨、1美元商店Dollar Genera...

台8線77K靈甫橋路段險象環生 刷坡封路施工開放6時段

台8線77K靈甫橋路段受連續幾次地震加上颱風影響，邊坡持續崩塌及落石，道路常阻斷，影響山上居民日常生活。公路局谷關工務段...

突破高齡風險 台東54歲婦人產下健康龍鳳胎

台東長濱鄉54歲方姓婦人日前自然懷孕，在台東馬偕醫院婦產科醫師李晟令照護下，誕下一對健康龍鳳胎。方婦說，迎來新生命是上天...

北迴線遭颱風重創年底才修復 台鐵30日起278列次改點

受凱米颱風影響，台鐵北迴線K53西正線小清水溪橋路線中斷，預計年底才能修復，現階段和仁-崇德間僅能以東正線單線雙向通行，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。