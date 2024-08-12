中秋節烤肉這樣吃！十大不可錯過的經典美味組合

視覺和味覺的雙重享受

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中秋節烤肉是每個家庭最期待的重頭戲！在這樣的時刻，親朋好友圍坐一起，不僅享受美食，更是交流情感的絕佳時機。不過，單吃烤肉還不夠過癮，將食材搭配出各種絕妙組合，才能讓味覺體驗再升級，像是生菜包肉，既簡單又美味，將烤得香噴噴的肉片結合泡菜和蒜末，口感更加清爽且富有層次；台灣經典小吃大腸包小腸更是不可或缺的菜色，把飽滿多汁的香腸包進糯米腸裡，一口咬下，讓人忍不住再三回味。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，幫你整理出「十大烤肉經典組合」，一起來場舌尖上的饗宴吧！

No.1 生菜包肉

黑橋牌

黑橋牌

中秋烤肉想安心大快朵頤？衛福部提供了三多三不秘訣「食材鮮、多蔬果、多喝水、不烤焦、無奶油、少醬料」，可用生菜包裹烤熟的肉直接食用，不僅能增加纖維，又能讓整體更為清爽解膩，減輕熱量及身體負擔。網友也建議，加入泡菜、大蒜、豆芽等能讓口味更豐富，「配生菜絕配」、「既可以吃到肉又不會太膩，還可以攝取到纖維，真的一舉兩得」、「我最喜歡生菜包烤五花肉+大蒜+泡菜+包飯醬！」

除了挑選新鮮的萵苣、美生菜、紫蘇葉、蘿蔓等生菜，肉品的選擇也相當重要，肉品專家黑橋牌與燒肉翹楚胡同聯名推出炭燒黑豬里肌排，採用胡同特製的烤肉醬醃製，鹹甜適中，完美融合台灣黑豬肉的鮮嫩多汁，每一口都能感受到口中滿滿的肉感和獨特的炭香風味，搭配清爽的生菜爽感滿分，絕對是色香味俱全，視覺和味覺的雙重享受 。

No.2 肉片捲蔬果

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在家烤肉時，不妨將平凡的食材變得更加精彩，例如，可以用薄薄的肉片捲上各種新鮮的蔬菜和水果，這不僅美味且健康，還讓口感豐富多樣，令人食指大動，透過這種做法，不僅能中和肉的油脂，還能利用蔬菜的清爽和水果的甜味提升整道料理的風味，肉品選擇上，梅花肉和五花肉各有特色，但對於喜歡清爽、無負擔口感的人，黑豬梅花肉更為適合，肉質嫩滑，油花分佈均勻，脂肪含量相對較低，整體不會過於油膩，又保有油脂的香氣。

除了最經典的蔥肉捲，喜歡清脆口感的人可以嘗試捲玉米筍或蘆筍；若想體驗咬下去美味多汁的，則可以嘗試包小番茄或是金針菇，每一種組合都能提供不同的味覺享受，網友讚嘆「照燒肉卷金針菇，真香」、「用培根也很好吃」、「簡單又美味，準備起來不費事」。

No.3 吐司夾肉

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說到在家烤肉，怎能不提無敵經典的吐司夾肉？用炭火將吐司烤到邊緣酥脆，夾上經過細心醃製且烤的恰到好處的肉片，輕輕一咬，便能聽見那愉快的脆響，搭上香嫩多汁的烤肉片，每一口都是幸福的滋味，網友表示「吐司除了夾肉片，還會放荷包蛋 + 小黃瓜」、「撒點起司條，放一片起司更美味」。

若覺得單烤一般肉片不夠過癮，也可以試試帶有原住民風味的黑豬石板烤肉，挑選黑豬培根鮮肉部位，加入多種辛香料調味，風味更加豐富，以直火烘烤後，逼出豬肉本身的油脂和香氣，鹹香四溢，濃郁卻不油膩的口感，令人愛不釋手。

No.4 香腸百搭

黑橋牌

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中秋必烤的食材之一絕對少不了香腸！許多網友大推「香腸狂滴油生火」、「香腸，不是主角但不能少」、「我自己最喜歡烤香腸，用炭火烤會更好吃」，香腸的搭配選擇豐富多樣，無論是夾蒜片或配清脆小黃瓜，既解膩又清爽。

然而，最經典的組合莫過於大腸包小腸，高溫火烤逼出香腸的油脂與糯米腸的香氣，當刷好烤肉醬的糯米腸切開，放入蒜末、黃瓜絲及酸菜等配料，再放上香腸後咬上一口，鮮美多汁的香腸在嘴裡爆開，與糯米腸的軟糯口感交織，讓人忍不住一再回味。

從小吃到大的台灣香腸創始者-黑橋牌香腸，無疑是中秋烤肉的最佳首選，精挑新鮮優質豬腿肉，以傳家配料自然醃製12小時以上，每一口都汁香味美口感十足，不僅能為中秋烤肉桌上增添亮點，更是許多人心目中正宗台灣香腸的滋味！

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No.5 烤麻糬組合

示意圖／ChatGPT

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熱呼呼的麻糬夾在香脆餅乾或烤吐司之間，讓人一口接一口停不下來；或是可以選擇全聯就能輕鬆買到的生活良好生切麻糬，切成小塊，再用培根或肉片將其捲起插入竹籤固定，放上烤架慢慢烤至金黃，讓肉片的鹹香與Q彈的麻糬融合在一起，大人小孩都很喜歡。網友表示，「軟Q的麻糬外面裹上香氣濃厚的培根，好好吃」、「外層鹹香培根，搭配軟糯麻糬，很難形容的口感，認真特別，卻意外很搭」、「鹹甜鹹甜的口感我實在太喜歡了」。

No.6 肉片捲海鮮

想要同時享受海陸雙重美味的饕客們，絕不能錯過肉片捲海鮮的經典吃法！選用新鮮的海鮮，如蝦仁、扇貝和花枝等，搭配薄切的肉片，這道料理完美融合了海味的鮮甜和肉類的濃郁香氣，彷彿帶你徜徉在海天之間，讓人回味無窮。

近期知名燒肉店路易奇電力公司推出的「日本A5和牛佐海膽」在網路上掀起討論，入口即化的和牛帶著微微的焦香，與海膽的細膩甘甜相互映襯，奢華的享受讓網友直呼「海膽+和牛誰不愛」、「甜上加甜、鮮上加鮮，這麼華麗的吃法到底誰想出來的啦」、「這組合真的太過分了，可以這麼幸福嗎」、「真的是意猶未盡，好吃到都想舔盤子了」。

No.7 棉花糖混搭

中秋節烤肉時，覺得單烤棉花糖似乎有些單調，想讓美味更上層樓嗎？除了常見的將棉花糖夾在烤得微焦的吐司片或是酥脆的餅乾裡，有網友想出將竹籤換成Pocky的創意搭法，提醒大家可先將Pocky稍微加熱融化，讓表面變得滑潤後再插入棉花糖去烤，升級版烤棉花糖就輕鬆完成了。

這樣烤出的棉花糖不僅外層脆甜，內層柔軟，與Pocky的餅乾棒完美結合，口感豐富，令人回味無窮，創意吃法獲得讚賞，「不用擔心棉花糖沾在筷子上面洗不乾淨」、「天才，絕對的天才」、「誰來給他頒個諾貝爾獎」。

No.8 烏魚子夾水果／蔥蒜

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烏魚子以獨特風味和口感深受許多人喜愛，但如何才能料理出美味的烏魚子呢？首先，將烏魚子浸泡在高粱酒或米酒中，靜置約4至5分鐘，接著，置於火爐上，每面約烤20至30秒，烤至金黃散發出濃郁香氣。擁有20多年廚藝經驗的阿慶師在他的 YouTube 頻道中建議，切記同一個地方不要烤太久，否則容易過熟破壞口感。

有家裡賣烏魚子的網友分享，烏魚子烤完切片後可與蘋果、水梨、大蔥或蘿蔔片搭配享用，不僅能有效降低腥味，還能讓整體風味更加多元，網友表示「加上蘋果跟蒜苗吃，瞬間愛上」、「最喜歡水梨的搭配，中和烏魚子乾乾的口感，而且水梨不會搶戲」。

No.9 冰淇淋夾心

享用完一道道鹹食後，不妨來道甜點吧！每次烤完肉，是不是常覺得剩下的吐司讓人很頭痛？烤兩片熱騰騰的吐司，夾著香濃的冰淇淋，冰火交融、甜蜜綻放，每一口都充滿驚喜；另一種做法則是將吐司塗上一層果醬，烤至酥脆後再加上一球小美香草冰淇淋，瞬間讓人倍感幸福。

餅乾和銅鑼燒也非常適合與冰淇淋搭配，用最簡單的食材，創造出最無法抗拒的夏日享受，網友回憶，「最經典的是用蘇打餅夾冰淇淋」、「我是銅鑼燒冰淇淋派的」、「第一次吃的時候，真的驚為天人」。

No.10 泡菜臭豆腐

《網路溫度計DailyView》

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臭豆腐除了酥炸、清蒸、麻辣等常見做法，像深坑臭豆腐這種炭烤方法，也擁有一群忠實的愛好者。想像一下，炭火微熾，豆腐表層逐漸變酥，空氣中淡淡的炭香交織著臭豆腐特有的濃郁香氣，讓人食指大動。當臭豆腐在炭火上烤至金黃酥脆，外皮略帶焦香，裡面卻依舊保留著軟嫩的口感，兩者在口中交會，再加上一點泡菜及醬料，台式泡菜偏酸、韓式泡菜加辣，都讓整體爽口度提升，味蕾瞬間得到極大的滿足。

炭烤臭豆腐夾泡菜的組合，能為中秋烤肉趴增加豐富性，網友讚嘆「剛烤好的臭豆腐超燙超香，真的很好吃」、「加台製泡菜和小黃瓜很搭」、「烤臭豆腐外皮有一種說不出的感覺，搭配泡菜吃起來真的很爽口」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年07月23日至2024年07月21日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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