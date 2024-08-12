1元地瓜球佛到哭！IG爆紅十大超俗銅板小吃

堪稱最佛銅板小吃 50元就夠！

在這個萬物齊漲的年代，連夜市食物都變得不再親民，隨便一種小吃的價位竟足以抵過一個便當，令人不禁感嘆物價飆升的速度。以往常見的銅板價美食，正逐漸消失在我們的生活日常，取而代之的是那些價格飛漲，但份量卻縮水的食物。然而，台灣各地還是隱藏著不少佛系小吃， 《網路溫度計DailyView》 這次透過 《KEYPO大數據關鍵引擎》 輿情分析系統，調查出網友討論最多的10大「超俗銅板小吃」，由北至南、從主食到甜點，通通一次網羅，快來看看你家巷口的小吃有沒有上榜？

No.10 阿川古早味粉圓冰

咀嚼控都要吃爆！位在台南康樂市場附近的阿川古早味粉圓冰，近年來在IG上攻佔不少版面，是各大社群平台超夯的新寵兒之一。店家雖名為粉圓冰，但卻以隱藏版湯圓冰最廣為人知。湯圓在剉冰上堆成一座小山丘，紅白相間又排列整齊，超討喜賣相讓人忍不住手機先吃。除了料多實在外，價格還非常佛心，宛如湯圓山的超巨份量只要銅板價50元，這CP值真的有高！

地址：台南市中西區海安路一段82號

No.9 穎川水餃

台南這間穎川水餃以超佛價格聞名，不只廣受在地鄉親的喜愛，還多次登上新聞媒體版面。店家販售多種台式小吃，其價格也比別家便宜許多，像是3元水餃，還有25元的乾麵、米粉、湯類等。整間店的餐點都便宜到讓人掉下巴，就算點滿一桌也不怕荷包大失血，難怪每逢用餐時間總是座無虛席，完全就是月底的省錢救星。「月底變成水餃富翁」、「吃一百顆也不心痛」、「每次去水餃都賣完了 吃不到」、「這間店根本都是20年前的物價吧」。

地址：台南市中西區康樂街70-2號

No.8 文昌炸醬麵

說到宜蘭最受歡迎的老麵店，那文昌炸醬麵絕對是榜上有名；連平日的人潮都絡繹不絕，就可以知道它的火紅程度了。店內販售各種乾麵及湯類，其中又以炸醬麵為必點的人氣招牌，滿滿一碗麵山，吃完直接飽到天靈蓋，而且只需50元銅板價有夠佛。高CP值麵館被不少部落客、網紅介紹分享後，也成了許多外地遊客指定必訪的口袋名單。網推：「這家小碗的份量就很多了」、「超平價美食 便宜又好吃」、「不讓人失望的平價古早味」、「50元一大碗吃超飽」。

地址：宜蘭縣宜蘭市文昌路37號

No.7 旭達豆漿

《網路溫度計DailyView》

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被譽為新店最強蛋餅的旭達豆漿，在IG上可是赫赫有名的早餐店。店家以俐落的手速在煎台上潑灑兩大片金黃蛋液，接著覆蓋上一塊塊酥脆微焦的蛋餅，極度療癒的畫面迅速在各大社群平台上竄紅。除了製程相當吸睛外，超巨份量也只要45元，還有蘿蔔糕加蛋也是經常提早完售的隱藏版餐點，店家所有品項通通都不超過50元。網友表示：「我一個人可以吃兩份」、「這個恰恰的餅皮很欠吃」、「想吃要有排隊的心理準備」、「好吃又便宜的早餐店」、「被網紅跟IG客分享後，我們又得排更久了」。

地址：新北市新店區中正路438號

No.6 天天饅頭

《網路溫度計DailyView》

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這間主打日式炸饅頭的小攤販就隱藏在台中第二市場巷弄內，超過70年以上的歷史，是許多在地人從小吃到大的好滋味。一顆顆金黃色的炸饅頭，全是店家當天手工現包現炸，綿密的紅豆餡搭配酥脆的外皮吃起來甜而不膩，忍不住一口接一口很涮嘴。一顆6元的佛心價，讓人買再多也不心疼，每個人幾乎都是10顆起跳在買，是一家吃完還想再回購的古早味小點心。

地址：台中市中區台灣大道一段336巷

No.5 朱爺爺QQ蛋地瓜球

堪稱全台最便宜地瓜球絕對非朱爺爺莫屬了！風靡IG的朱爺爺QQ蛋地瓜球位於高雄勞工公園旁，排隊人龍從不間斷，老闆的手幾乎沒停過。顆顆金黃飽滿的地瓜球，一顆只要一塊錢，要吃幾顆隨你喊，就算買一百顆也只要一百元而已，直接一秒實現地瓜球富翁的夢想。另外，還有5元的芝麻球也是不少人大推的品項，網友紛紛留言：「怎麼可能這年代還有這麼佛的價格」、「一顆一元真是誇張佛心」、「真正俗的銅板美食哪裡找」、「人生看過最便宜的地瓜球就在這裡」、「這沒吃爆對不起自己」。

地址：高雄市前鎮區復興三路129-7號

No.4 灣裡脆肉薯條

默默藏身在省躬國小後門的灣裡脆肉薯條，是台南超過30年的老字號無名小攤。主打的脆肉一包只要35元，其他還有一片15元的豬排、每袋5元的紅茶等，超便宜價目表讓人有種穿越時空回到過去的錯覺。網友大推：「這家不只便宜好吃 每包都裝好裝滿」、「紅茶5塊好扯」、「好吃就算了 還很便宜」、「這價格已經佛心到驚嚇的程度了」、「就算漲價也還是很佛啊」。

地址：台南市南區省躬一街58號

NO.3 鳥來伯專業糖葫蘆

《網路溫度計DailyView》

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板橋人一定都知道鳥來伯專業糖葫蘆！現在的糖葫蘆隨便一支都要50元起跳，唯有板橋這間仍維持一支25元的佛心價。番茄、葡萄口味通通有，而且每串七顆不減量，連冬季限定的草莓糖葫蘆也只要40元，超佛價格也讓在地人跪求大家別再分享了，以免之後更難買到。「拜託大家別來跟我們在地人搶食啊」、「可以不要再報了嗎？以後吃不到怎麼辦啊」、「我就問老闆你不用賺錢嗎」、「排爆也要吃到」。

地址：新北市板橋區中山路一段50巷11號

NO.2 黃石市場蘿蔔糕

《網路溫度計DailyView》

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板橋銅板小吃再一發！位於黃石市場內的無名炸物攤，在google上擁有五千多則評價。其主要販售10元糯米腸、20元蘿蔔糕、15元芋粿Q，還有隔壁攤的50元生炒魷魚也是同一家，熟客通常會炸物加羹湯全品項帶一套。不分平假日，這裡的人龍總是從早排到晚，堪稱板橋最強市場美食果然當之無愧。「生炒魷魚從45漲到50元也還是很便宜啊」、「這價格有佛必須推」、「全部來一套還是很便宜」、「10元糯米腸愛了愛了」、「我決定月底都來這裡報到」。

地址：新北市板橋區宮口街28號（黃石市場內）

NO.1 周家豆腐捲

《網路溫度計DailyView》

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誰說台北都是天龍國物價？榮登網路聲量第一名的周家豆腐捲，就位在信義區黃金地段的巷弄內。店內販售豆腐捲、韭菜盒、蔥花大餅、蔥油餅等各種銅板小吃，尤其又以皮薄餡多的招牌豆腐捲最受歡迎，烙至如豹紋般的餅皮搭配滿滿的餡料，如高麗菜、粉絲、雞蛋以及豆腐等，分量感十足居然只賣銅板價35元，難怪不少網友大推：「豆腐捲好吃又便宜，我都一次買十條」、「乾烙不油膩，重點又很便宜」、「每次去都排隊排爆」、「這麼佛心的價格能不吃嗎」、「信義區還有這種佛心價也太感人了」。

地址：台北市信義區光復南路419巷106號

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年08月06日至2024年08月04日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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