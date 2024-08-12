加裝刷卡機每月140萬管理費 遊覽車業者826包圍抗議交長說話了

新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會昨發出聯合聲明指出，交通部強制明年6月30日起，遊覽車上加裝駕駛員用的刷卡機，以紀錄司機上下班時間，避免出現疲勞駕駛，但遊覽車已裝設GPS且有同樣的作用，因此號召百輛遊覽車8月26日包圍交通部，除盼遊覽車裝設的GPS回歸自主管理，也要求若安裝刷卡機，應給予遊覽車業者全額補助；交通部長李孟諺今表示，會再與產業做細節溝通。

新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔表示，不反對裝設GPS，這是車隊企業管理的趨勢，只是能自主管理，不用介接到公路局，但反對裝設刷卡機，質疑裝設GPS肇事率沒下降，還要推刷卡機，質疑交通部是解決問題，還是賣科技產品，有圖利廠商之虞。

許景翔指出，根據交通部說法，未來每部遊覽車上會配1部刷卡機，也會發給司機1張駕駛識別卡，一上車就要刷卡、開始算工時；交通部原先不強制遊覽車裝設刷卡機系統，只用在客運，但上個月卻發文，明年6月30日起強制裝設，而交通部事前僅與全聯會溝通，完全沒找他們勞方談，讓一小群人決定整個旅遊產業。

許景翔計算，目前全台共1.4萬輛遊覽車，初步掌握，刷卡機費用約5200至5500元，每月管理費60至100元，等於廠商1個月就收140萬管理費；另還要加上先前的GPS安裝費4000多元，每月管理費160元，「廠商撈油水撈不完」。

許景翔說，交通部稱裝設刷卡機是怕司機過牢，但安裝GPS後，一發車就會開始紀錄，表示已經在上班了，再裝刷卡機根本畫蛇添足，且還有出現拿別下的識別卡打卡的疑慮，問題很多，因此才質疑為何交通部不著重在司機的教育訓練，而是科技產品，因此8月26日上午8或9時將包圍交通部，已申請好路權。

李孟諺今接受媒體聯訪時表示，過去已要求遊覽車裝設GPS以了解其動向，這已經行之多年；目前遊覽車相關工會及業者提議希望增加刷卡機，由於不同遊覽車司機之間的交接有限制時數，認為裝設打卡機不僅對搭乘的乘客有安全上的保障，也能減少司機駕駛員過度長時間的駕駛，導致疲勞駕駛安全問題。

對於業者要求若安裝刷卡機，應給予遊覽車業者全額補助，李孟諺說，細節會再與產業進行溝通，強調安全是第一優先考量。