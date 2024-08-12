免開刀 台大完成百例心導管置換肺動脈瓣膜

28歲的張小姐，出生6個月診斷出法洛氏四重症，5歲時接受「全矯正手術」，修補心室中膈的缺損以及右心室出口狹窄處。5年前出現運動時會喘、心悸，最近3個月症狀加劇，檢查發現心衰竭指數上升，有肺動肺嚴重閉鎖不全，經評估接受心導管置換瓣膜手術，肺動脈瓣逆流問題明顯改善。

張小姐是台大第一百例心導管置換肺動脈瓣膜個案，術後生活作息都正常，現在已無疲憊感，她非常感謝醫療團隊協助健保給付，否則龐大的百萬手術費用不知從哪裡來。另外，兒童心臟病基金會也伸出援手，以「綺綺的恐龍綺想世界」LINE貼圖上架所得，幫助罹患複雜先天心臟病的患者。

台大兒童醫院院長李旺祚指出，台大醫院兒童醫院自2014年8月1日成立以來，已經滿十年，以發展全方位的兒童醫療與本土兒童疾病研究為主，照顧急重難罕症病童。第一百例的心導管置換肺動脈瓣膜，代表邁入另一個里程碑，也見證心臟科醫學的新挑戰。

法洛氏四重症是一種常見的先天性心臟病，部分患者會合併肺動脈瓣膜異常，即使手術治療也需要定期追蹤。台大醫院小兒部副主任林銘泰表示，有2-3成的患者在術後需要置換肺動脈瓣膜，因為右心室出口狹窄，導致血液逆流及右心室擴大，若未及時換瓣膜治療恐心臟衰竭。

台大醫院於40多年前，即進行法洛氏四重症手術治療，目前的手術矯正成功率高達98%。自2015年起，引進免開刀的經心導管肺動脈膜置換術，可免去病人再接受開心手術的風險。不過，免開刀的肺動脈瓣膜置換並無健保給付，家屬聽到需百萬元的費用都慌了，但也只能咬牙苦撐沉重的醫藥費。

2019年，由台大醫院婦產科醫師施景中接生的綺綺，罹患複雜先天心臟病，10歲離世時，留下了許多手繪恐龍圖畫，經轉化LINE貼圖，銷售金額突破1500萬元，其中522萬元捐給兒童心臟病基金會，幫助經濟能力不佳的心臟病患者家庭，一名病童補助約20至25萬元的人工瓣膜。

台大醫院也努力為病患爭取健保給付，2021年12月1日，心導管肺動脈瓣膜獲得健保給付，並由台大醫院團隊制定全國治療準則。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，政府推動「優化兒童醫療照護計畫」，4年期（110-113年）的計畫投入36億元，下一期（114-117年）已經通過134億元的預算審核，全面提升兒童醫療品質。

台大醫院小兒心臟科教授王主科說，法洛氏四重症會造成右心室擴大，約有2-3成的病人需要置換肺動脈瓣膜，否則右心室就像氣球一樣，愈吹愈大，最後失去彈性。右心室功能不好，換瓣是唯一的選擇，置換肺瓣相當安全，台大過去開刀加心導管的個案已累積約1500個，術後追蹤良好。

王主科強調，法洛氏四重症占先天性心臟病的5%，約3-4000名新生兒有一個法洛氏症，東方人罹患的比例比較高，屬於基因缺損。通常出生後就會發現，約一歲左右進行「全矯正手術」，但矯正後還是會有2-3成的人在成年後會出現肺動脈瓣膜逆流。