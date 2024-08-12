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心臟換瓣有健保 醫籲患者定期追蹤

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台大兒童醫院小兒心臟科教授王主科（右二）12日於記者會介紹「心導管置換瓣膜手術」。（Photo by簡嘉佑／台灣醒報）
台大兒童醫院小兒心臟科教授王主科（右二）12日於記者會介紹「心導管置換瓣膜手術」。（Photo by簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

隨著醫療進步，心導管換瓣手術變得簡單、恢復期縮短，手術當日即可下床走動，心臟疾病患者立刻可以擺脫走路就喘的窘境！台大兒童醫院小兒心臟科教授王主科12日於記者會指出，「心導管置換瓣膜手術」風險低、傷口小，還有健保的全額給付，呼籲先天性心臟病病患定期追蹤，才能儘速改善狀況。

新生兒心臟出問題

心臟病兒童基金會指出，有些較複雜的先天性心臟病童，在接受矯正手術後，隨著年齡增長會逐漸發生因肺動脈瓣功能不佳導致逆流的問題，最常見的為法洛氏四重症的患者。這些病患終其一生會面臨不只一次因瓣膜逆流而需要治療，但透過心導管肺動脈瓣置換手術，就能以風險較小、微創的方式接受治療。

王主科估計，台灣大約每150個新生兒就有一個有先天性心臟病，其中又有5%為「法洛氏四重症」患者。法洛氏四重症為先天性的心臟病，病患出現心室中隔缺損、右心室出口狹窄或右心室肥大等狀況，使得主動脈中流向全身的各個器官的血液含氧量下降。

健保有給付 負擔低

病友張小姐就是法洛氏症的患者，小時候曾接受開心手術來矯正心臟異常，但在成年後心臟功能卻突然惡化，今年更出現嚴重的喘息、心悸等狀況，經過檢查發現心臟衰竭指數上升，還有動脈血液逆流，心房右心室明顯擴大等狀況。

在醫生的建議下，張小姐決定接受「心導管置換瓣膜手術」，成為台大兒童醫院心臟團隊第100個接受該手術的病患。她分享過程說，手術過程僅住院三天，在家休息一個禮拜後，馬上就能正常生活工作，更因為有健保給付，能夠沒經濟負擔的換瓣。

王主科也說，未來患者出現肺動脈瓣逆流的狀況，多數都只需要心導管手術，能大量減少傳統手術的治療方式，除非患者出現肺瓣環過大等狀況，才需要進行開刀手術。他強調，右心室功能不健全的問題不會自己痊癒，盼心臟病患者能定期追蹤，並接受治療。


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圖為手術使用的心臟瓣膜。（Photo by簡嘉佑／台灣醒報）

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心臟病 患者 手術

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