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長榮雅加達飛台北班機遇亂流 餐點灑滿地6空姐受傷
長榮航空昨1架從雅加達飛往台北的777-300ER班機，遭遇到亂流，由於正值供餐，餐點掉滿地，造成6名空服員受傷，所幸班機順利飛抵桃園機場，搭乘該班機的網友也在社群分享餐點灑落在地板的畫面，苦笑說謝謝亂流帶來的可樂洗頭初體驗，也辛苦空少空姐。
長榮航空表示，昨（11）日一架777-300ER客機執行雅加達-台北BR238飛航任務，航班於當地時間下午2時48分離場，起飛後約2小時，於巡航高度3萬7千呎遭遇不可預期亂流，旅客無人受傷；惟正值供餐之際，有6位空服員輕微受傷 ，所幸無大礙。
長榮航空表示，該班機於台北時間晚間9時16分安全抵達桃園機場後，公司已協助安排受傷空服員就醫，經檢查及包紮後此6位空服員均已回家休養。
長榮航空特別呼籲，搭機時務必全程繫好安全帶，以確保飛航安全。
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