凱米颱風遠離產地菜價仍攀高！本土白花椰1台斤350元

凱米颱風過後，高雄蔬菜價格飆高，高雄傳統市場在父親節隔天，竟出現1台斤350元白花椰菜，消費者驚呼：「怎麼那麼貴！」菜販說，本產白花椰菜遭受農損，價格比起颱風前漲價1倍以上，前幾天1台斤350元，今天進貨成本1台斤320元。

有菜販改賣進口的白花椰菜，她說「本產花椰菜太貴，怕被客人罵，不敢賣！」高市農業局說，近日除了農損需復耕，也因中元普渡需求量大，導致蔬菜漲價，預估還要2至3星期過後價格才能恢復平穩。

讀者爆料，8月9日上午在高雄老字號的傳統市場「國民市場」外圍蔬菜攤，看到1名婦人向菜販購買白花椰菜，攤商賣給她1粒不到1台斤的白花椰菜，價格竟要280多元。菜販解釋，因為白色花椰菜在颱風過後缺貨，當天的價格是1台斤350元。婦人說，因為是受朋友之託來買花椰菜，再怎貴還是要買；她付錢後騎車離開。

記者今天前往國民市場訪價，當天婦人購買白花椰菜的蔬菜攤未營業。一間開在市場內的蔬菜攤老闆娘說，颱風過後蔬菜都漲價，今天本產白花椰菜1台斤賣320元，「按照本錢買！」前幾天的白花椰菜是1台斤350元，她今天是因為沒有客人，才按照成本價出售。

另間蔬菜攤老闆娘表示，颱風過後本產白花椰菜的價格漲價到1台斤300元以上，比起颱風前的價格，漲價超過1倍，除了本產白花椰菜，絲瓜的價格也漲很多，「蔬菜被雨水打爛才會漲價，不然不會漲價」，但因為本產白花椰菜現在太貴，「我不敢賣，怕被客人罵」，她今天攤位上賣的是進口白花椰菜，1台斤100多元。

除了白花椰菜，九層塔、香菜在颱風過後也漲幅驚人！高雄市一間連鎖炸物店老闆謝姓男子說，凱米颱風過後造成蔬菜價格居高不下，其中鹹酥雞必備的九層塔，颱風前1台斤大約50元至60元，颱風剛走後，價格漲價至1台斤100多元，從父親節前2、3天開始，因為蔬菜商的存貨用盡，有錢也買不到九層塔，他只好用洋蔥代替。

在鼓山區內惟市場賣炸排骨酥的老闆娘說，為了方便買排骨酥回去煮湯的客人，她會送香菜給客人，也有賣冬瓜，凱米颱風過後，香菜從1台斤100多元飆漲到600多元，冬瓜也從1台斤15元、20元漲價到40元以上，「現在已經無法送客人香菜了！」