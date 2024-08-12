減脂想喝鮮奶茶又怕胖？營養師破解「迷思」：全脂、低脂沒差多少
夏天到了想減脂又想來杯沁涼的鮮奶茶？營養師Feibi在Instagram上分享影片，關於全脂低脂與奶類相關迷思帶你一次看！
減脂期不可以喝鮮奶？
減脂重要的是熱量控制，所以喝鮮奶是絕對可以的，而且也建議天天補充，因為鮮奶是重要的鈣質來源。不過切記控制份量。
低脂奶比全脂奶更好？
其實低脂與全脂營養價值差不多，只差在脂肪含量。
低脂奶熱量低更適合減脂？
低脂奶熱量只稍微低一些，一杯全脂熱量為150大卡，而低脂奶則是120大卡，只相差30大卡。而且減脂期間本來就需要控制鮮奶的份量（建議減脂期一天攝取1～2杯），所以兩者沒有太大區別。
喝鮮奶的時候會感到不舒服怎麼辦？
通常會感到不舒服的原因以乳糖不耐、對酪蛋白、乳清蛋白敏感為主。
一、乳糖不耐
建議少飲用鮮奶，改選擇優酪乳、優格。優酪乳和優格大部分乳糖已轉化為乳酸，也可以攝取到乳製品富含的營養。
二、酪蛋白過敏
尋找市售以A2酪蛋白為主的鮮奶。
三、乳清蛋白敏感
建議將鮮奶加熱後飲用使其變性。
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