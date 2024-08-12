減脂想喝鮮奶茶又怕胖？營養師破解「迷思」：全脂、低脂沒差多少

夏天到了想減脂又想來杯沁涼的鮮奶茶？營養師Feibi在Instagram上分享影片，關於全脂低脂與奶類相關迷思帶你一次看！

減脂期不可以喝鮮奶？

減脂重要的是熱量控制，所以喝鮮奶是絕對可以的，而且也建議天天補充，因為鮮奶是重要的鈣質來源。不過切記控制份量。

低脂奶比全脂奶更好？

其實低脂與全脂營養價值差不多，只差在脂肪含量。

低脂奶熱量低更適合減脂？

低脂奶熱量只稍微低一些，一杯全脂熱量為150大卡，而低脂奶則是120大卡，只相差30大卡。而且減脂期間本來就需要控制鮮奶的份量（建議減脂期一天攝取1～2杯），所以兩者沒有太大區別。

喝鮮奶的時候會感到不舒服怎麼辦？

通常會感到不舒服的原因以乳糖不耐、對酪蛋白、乳清蛋白敏感為主。

一、乳糖不耐

建議少飲用鮮奶，改選擇優酪乳、優格。優酪乳和優格大部分乳糖已轉化為乳酸，也可以攝取到乳製品富含的營養。

二、酪蛋白過敏

尋找市售以A2酪蛋白為主的鮮奶。

三、乳清蛋白敏感

建議將鮮奶加熱後飲用使其變性。