28歲站不住爬不了樓梯 血逆流心臟擴大3倍險衰竭

今年28歲的張小姐有先天心臟病，幼年完成修補手術，近期發現身體有異狀，不僅爬樓梯喘，光是站著就累，就醫才驚覺是嚴重的肺動脈瓣逆流造成心臟擴大3倍，心衰竭指數上升。

台大醫院小兒心臟科主治醫師盧俊維今天在記者會說，張小姐是法洛氏四重症患者，這是一種會導致流向全身各器官的動脈血液含氧量下降的先天性心臟病，她在出生6個月時被診斷，5歲接受手術修補缺損，因不再有症狀而未追蹤，5年前開始運動會喘、心悸，3個月內症狀加劇。

異常疲勞完全打亂張小姐的生活，去年12月就醫檢查，確認是幼時手術留下肺動脈逆流併發症，心臟明顯擴大、心衰竭指數上升，緊急接受心導管置換肺動脈瓣膜。張小姐分享手術前那段日常生活陷入困難的時光，「我光是走路、站著，不用爬樓梯就很喘」，術後終於恢復正常生活。

台大醫院小兒心臟科主治醫師王主科說，台灣每150名新生兒就有1人先天性心臟病，其中5%是法洛氏四重症，目前認為法洛氏四重症與基因缺損有關，可能來自父母遺傳，或自行突變導致第22條染色體異常，當然至今仍有原因不明者。多數小時候曾接受開心手術，矯正心臟異常。

王主科表示，法洛氏四重症矯正手術後，仍有3成需要換瓣膜，但這群孩子開完刀，一開始不會有症狀，就不再回診、消失，「我們很困擾」，直到成年才發現幼時術後併發症惡化到最不好的狀況，呼籲小時候開過刀的法洛氏四重症患者，不論是否有症狀，術後每年至少定期追蹤1次。

王主科說，心導管置換肺動脈瓣膜比起傳統手術，心導管治療的傷口小，恢復期短，即使換膜也不是一勞永逸，須繼續服藥、追蹤。心導管肺動脈瓣膜已獲得健保給付，但並非所有患者都適用，右心室出口有瘤狀擴大、進行中的感染症或冠狀動脈可能被壓迫等是排除對象。