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石碇鱷魚島步道遭指障礙賽場 改善完工吸暑期眾多人潮

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北石碇鱷魚島景觀步道前陣子出現木棧道裸露情況，陳乃瑜接獲陳情反映爭取改善。圖／陳乃瑜提供
新北石碇鱷魚島景觀步道前陣子出現木棧道裸露情況，陳乃瑜接獲陳情反映爭取改善。圖／陳乃瑜提供

新北石碇鱷魚島是北部秘境，沿途需經景觀步道，不過民眾卻反映底部呈「中空」，行走起來險象環生。石碇區長劉彥伯說，巡檢時有發現，有通報觀旅局維修，近期完工後吸引不少民眾前往；新北市議員陳乃瑜則說，之前也接獲民眾通報，建議市府日常維護絕對勝於亡羊補牢。

鱷魚島是網美熱點，民眾若要欣賞島上美景，必經鱷魚島景觀步道，民眾向民代反映，景觀步道殘破不堪，有如踩高蹺障礙賽；公所巡檢時也發現有相關情況，向觀旅局通報維修，並於近期完工。

劉彥伯表示，當地保有天然環境，木階也是用比較自然的工法一階階打造，可能時間一長沖刷下才會讓土壤流失；巡檢時有發現，因此也趕緊向觀旅局通報，由觀旅局施工，並已於近期完工，未來也都會持續三不五時巡檢安全情況。

劉彥伯提醒，完工後於暑假期間吸引不少遊客，即便前陣子颱風也都無損壞情況，不過當地有些私人用地，道路比較狹窄，停車也不太方便，建議民眾可由山腳下空地走路上山，沿途也須注意安全。

新北市議員陳乃瑜表示，之前接獲民眾發現木棧道殘破危險像踩高蹺，現在已經改善，而且很多民眾走訪，感謝新北觀旅局及石碇區公所；不過他也提醒，日常維護絕對勝於亡羊補牢，要注意未來每年例行巡檢鱷魚島木棧道。

在地人分享，鱷魚島真的是北部難見的秘境，景觀幽美，可欣賞鱷魚趴在湖面上獨特景致。當地屬於翡翠水庫區域，在興建水庫前是一個碧山村聚落；水庫興建後，聚落就沉沒在湖底，原本的小山則變成一隻超大鱷魚趴在湖面上。雖然說路途有點累，但美麗景色絕對令人感覺值得。

在地人分享，鱷魚島真的是北部難見的秘境，景觀幽美，可欣賞鱷魚趴在湖面上獨特景致。圖／新北市府提供
在地人分享，鱷魚島真的是北部難見的秘境，景觀幽美，可欣賞鱷魚趴在湖面上獨特景致。圖／新北市府提供
新北石碇鱷魚島景觀步道前陣子出現木棧道裸露情況，民眾直呼「行走猶如障礙賽中的踩高蹺」，向民代陳情。圖／陳乃瑜提供
新北石碇鱷魚島景觀步道前陣子出現木棧道裸露情況，民眾直呼「行走猶如障礙賽中的踩高蹺」，向民代陳情。圖／陳乃瑜提供
新北石碇鱷魚島景觀步道前陣子出現木棧道裸露情況，經公所通報及民代反映後，新北觀旅局展開維修，並於近期完工。記者李成蔭／攝影
新北石碇鱷魚島景觀步道前陣子出現木棧道裸露情況，經公所通報及民代反映後，新北觀旅局展開維修，並於近期完工。記者李成蔭／攝影

翡翠水庫 鱷魚島

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