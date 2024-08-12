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中鋼子公司工會抗議用陸籍取代台籍船員 中運：台籍船員8成以上

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
中運工會抗議中鋼集團打壓台籍船員、損害船員權益，中運指稱船隊的台籍船員比例高達80%以上，國內第一。圖／翻攝自中運網站
中運工會抗議中鋼集團打壓台籍船員、損害船員權益，中運指稱船隊的台籍船員比例高達80%以上，國內第一。圖／翻攝自中運網站

中鋼集團旗下「中鋼運通公司」百餘名員工今天醒午前往經濟部，抗議中鋼集團打壓台籍船員、損害船員權益，中運公司發出聲明稿指出，中運船隊的台籍船員比例高達80%以上，為國內航商第一高。

中鋼運通公司員工抗議，指公司進用大陸籍船員與管理階層取代台灣船員，過去5年已有超過300名台灣船員被迫離職，今年甚至無預警中斷超過百名台灣船員勞健保，逼退更多台灣員工。

對此中運強調，船員市場取決於國際供需，由於少子化、人力成本較高等因素，目前國內其他航商台籍船員比例，平均約占15%。中運歷來台籍船員比例均高達80% 以上，高居國內航商之首。

中運公司近年汰舊換新8艘船舶，隨舊船逐漸汰除，台籍船員相應減少約140人，不過外籍船員也同步降減，並非如同中運工會宣稱有300台籍船員被迫離職。

中運表示，近期下船的台籍船員，只要中運有運務需要，且船員資格條件亦符合，均可與中運公司簽訂定期僱傭合約再回到船隊服務，目前已有許多台籍船員陸續再被調派上船，平均岸上等候派船時間約2至4個月，而外籍船員平均約等候4至5個月。

中運強調未來會維持國內同等規模船公司，台籍船員比例第一高的承諾；中運建置有船員調派系統，會依據績效表現選派上船。而工會所稱陸籍船長，多數是因在中運服務多年而晉升，且僅於中運巴拿馬籍船舶服務。

中運指稱，公司勞資雙方今年7月10日進行協商，針對下船船員退休金、福利金保障及加發再上船獎金均已協議並簽有紀錄，未料工會片面否定協商共識，改採抗爭手段；期間工會曾向法院聲請中運不得退保的定暫時狀態，但法院已於8月7日駁回。

中運表示，公司迄今不放棄任何勞資協商的機會，只要在合法的基礎上，公司願意與船員達成共識，期望工會能夠回歸理性溝通管道，維護中運公司員工、船員及其眷屬的權益。

勞資 巴拿馬 離職

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