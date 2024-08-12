聽新聞
test
0:00 / 0:00
中南部大雨又要來了！粉專：周四開始要有心理準備
未來一周受低壓帶影響，天氣不穩定。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，本周後期開始多雨，下周中後期太平洋高氣壓有強勢回歸的趨勢，但在高壓西伸過程中也會把一部分低壓帶往台灣、中國推，進而帶動一波相當強盛的西南風。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，從本周四(15日)開始，中、南部地區又要開始一輪降雨，尤其下周一(19日)、二(20日)降雨達高峰，這波會下滿多天的，要有心理準備。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，預報還有變動調整空間，尤其下周降雨高峰的情形仍有變數，未來幾天繼續觀察，如果有安排室外活動要更注意了。至於未來幾天在台灣東方形成的低壓，是否成為颱風還有待觀察，無論是否成颱，也不太會改變這次的雨勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言