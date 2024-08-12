台灣世代對立、中高齡者上網率低 台師大提政策建議

國發會預估122年中高齡人口將比K-12階段（5-18歲）多出300萬人，對此，國立台灣師範大學今日舉辦記者會，提出中高齡教育的政策建議。學者表示，台灣中高齡者社會連結不足，且有世代對立現象，「博愛座」議題也是源自於此。另外，台灣中高齡者上網率遠低先進國家，建議政府應協助中高齡者建構數位社群及網絡。

台師大副校長宋曜廷指出，台灣教育50年來的主力都在K-12階段，但事實上，國發會統計今年中高齡（65-85歲）人口數，已經比K-12階段多出100萬，並預估到122年將足足相差300萬人。過往實證研究顯示，中高齡者如持續學習介入，有助於減緩認知能力下降的速度，但我國目前缺乏精緻的中高齡教育規畫和設計，應對此有更多著墨、因應中高齡者的不同需要。

台師大社會教育學系副教授王雅鈴指出，中高齡者透過社會連結可促進「活躍老化」，但她引用聯合報從2020年開始所做的「國民退休準備工程」調查，發現國民退休五力（健康、財務、社會連結、活躍好學、自在獨立）之中，以社會連結最弱。

王雅鈴表示，台灣的現況是中高齡者社會連結不足，且存在世代對立與誤解，年輕人認為高齡者掌握許多資源，保守、固執、自私又倚老賣老，高齡者則認為年輕人是「草莓族」，沒錢是因為不努力，近期鬧得沸沸揚揚的博愛座議題也是源自世代對立。對此，她建議推動代間教育，破除長輩與年輕人之間的刻板印象，並著力於中高齡教育師資培訓。

台師大運動休閒與餐旅管理研究所教授廖邕綜整國內外研究，發現沒在上網的中高齡者身心較不健康、社會網絡連結較弱，相較於鄰近的韓國高齡者上網率高達98％，我國60歲以上的上網率僅56.2％，遠低於許多先進國家，其中彰化縣、南投縣、雲林縣等8個縣市更是低於五成。因此建議政府應建構中高齡數位教育平台，協助中高齡者建構數位社群及網絡。

此外，台師大教育學院院長田秀蘭指出，退休者經常不甘於退休，希望還在職場上有貢獻，因此中高齡者會需要很多轉銜機制、退休規畫，國家卻缺乏足夠的教育轉銜機制，應更多開發產學合作課程，或是加強生涯教育協助提前做退休規畫。