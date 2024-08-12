可能連3颱往日本 旅遊達人建議加保不便險

近期連續3個颱風都往日本方向移動，旅遊作家943今天說，建議旅客在出發前可加保旅遊不便險，若當航班延誤或取消時，可以利用理賠金額訂飯店、吃飯等。

中央氣象署今天表示，颱風安比最快24小時左右生成，將朝日本移動，對台無直接影響；目前海面上已有瑪莉亞、山神2颱風，明天不排除將有3颱共舞、且皆往日本方向移動。

由於適逢暑假旅遊旺季，旅遊作家943今天提醒，如果航班因為颱風造成延誤或取消，旅客要減少損失跟影響，最好就是在出發前要加保旅遊不便險。

943說，雖然不少民眾認為刷卡就有送旅遊不便險，但刷卡送的不便險大部分都需要實報實銷，如果另外自行有加保不便險，則是可以直接領現金，額度也會比較高，當旅客遇到航班延誤或取消，就可以比較從容地訂飯店跟吃飯。

943表示，推薦旅客加保不便險時，可以選擇延誤每3小時就理賠的保單，這樣損失並不會太多，也比較不會因為沒有加保而要克難睡機場。

943提醒，當旅客得知班機延誤或取消時，可以先去訂飯店，尤其離機場近的飯店這時候會很快就被搶光。