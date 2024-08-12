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真的有結界？一條馬路「三重大雨、蘆洲卻放晴」 網揭原因

聯合新聞網／ 綜合報導
近日陣雨不斷，有網友卻發現，三重、蘆洲的交界處上竟呈現「乾溼分明」，似乎真的有結界。圖擷自《我是蘆洲人 LoveLuzhou 》
近日陣雨不斷，有網友卻發現，三重、蘆洲的交界處上竟呈現「乾溼分明」，似乎真的有結界。圖擷自《我是蘆洲人 LoveLuzhou 》

台灣近日午後時常下雷陣雨，然而有民眾發現，明明就是連著同一條馬路，為何在三重、蘆洲的交界處上，往三重的方向下著大雨，而往蘆洲方向卻是晴天。貼文曝光後，網友也紛紛直呼：「蘆洲真的有結界！」

臉書粉專《我是蘆洲人 LoveLuzhou》一則影片引起熱議，可以看到在中山一路、永安北路路口交界處上呈現「乾溼分明」情況，不少騎士注意到後都停在路邊穿雨衣，順便拿起手機紀錄下這奇景。影片發布至今約五天，已吸引158萬觀看次數、超過1萬人按讚，還有500多則分享。

網友紛紛直呼：「我住蘆洲十幾年，真的一直覺得蘆洲有防護罩，每次只要一到蘆洲就是沒有雨，但離開蘆洲就是有雨，屢試不爽」、「所以今天又上演『我在蘆洲天氣晴？』」、「之前在別的地方下雨，回到蘆洲只有我一人穿雨衣」、「我剛剛在三重下超大雨啊！跑去超商買兩支傘，回到蘆洲…大太陽，心中真是…」

也有網友指出，蘆洲之所以難下雨是因為地形關係，有觀音山和大屯山系屏障，不過要是真的下起雨來，其他地區肯定躲不了。

三重 大屯山 大雷雨 天氣動態

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