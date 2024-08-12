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熱帶性低壓形成 未來一兩天可能成颱氣象署曝路徑

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
未來一周天氣。圖╱氣象署提供
未來一周天氣。圖╱氣象署提供

目前台灣東方海面有輕颱瑪莉亞、山神兩個颱風，中央氣象署科長林伯東今天指出，上午8時第8個熱帶低氣壓形成，距台灣1500公里，往東邊移動，未來一、兩天可能成為颱風（安比），走向要看未來氣壓配置。但台灣目前處於低壓帶，天氣不穩定，中南部降雨時間較長。

林伯東指出，瑪莉亞颱風日本時間上午8時39分在日本東北岩手県大船渡市附近登陸，已經影響日本了，未來會減弱往日本海方向移動，山神颱風也往日本方向靠近，未來3、4天影響日本。

林伯東說，未來一周受低壓帶影響，天氣不穩定，台灣環境大致為偏西到西南風，中南部清晨至上午間及午後各地降雨機率偏高，白天沒下雨時仍感受悶熱，但高溫降低。

周二、周三西南風稍減弱，各地大多為多雲，清晨至上午因陸風與環境風輻合，西半部沿海地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

林伯東指出，周四至周日低壓帶影響，水氣增多，天氣再轉不穩定，南部有局部短暫陣雨或雷雨並有大雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

氣象署表示，19日至21日低壓帶位於台灣附近，各地天氣仍不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨；臺灣附近至日本南方海面為大低壓帶環境，未來是否熱帶系統發展，氣象署將持續密切觀察，請大家注意最新天氣預報。

日本 瑪莉亞颱風

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