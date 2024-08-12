腳才踏上車門就關！誤點1小時還丟包乘客 台鐵緊急道歉

台鐵公司化後，欲積極改善誤點情況，但有旅客近日搭乘普悠瑪時，不僅列車延誤27分鐘，車門甚至在排隊旅客尚未完全上車前就關閉，所幸乘客反應快，急忙縮回腳，才避開被夾住的風險。民眾氣憤，站務人員沒確認是否還有乘客正在登車，車門就關閉，恐釀乘客受傷風險；台鐵表示，後續將再拜訪旅客詳細說明，並致上最深歉意。

該乘客指出，原訂8月10日下午4時40分從台北出發的普悠瑪列車誤點27分鐘，他與同行友人於下午5時07分在列車第7節車廂前門排隊準備上車，正當隊伍前方阿姨抬腳踏上車廂的當下，車門就突然關了，所幸阿姨反應快腳沒被夾住，站務人員見狀急忙跑向他們，並拿對講機通報請列車開門，但講了多次後列車依舊開離。

乘客表示，由於他們已等列車近1小時，且普悠瑪是對號座，沒搭上車的當下一時不知如何是好，站務人員僅請他們自行到台北車站1樓處理；乘客描述後續處理過程，「中間每問1個窗口，叫我們去的地方都不一樣，問了好幾個窗口，才抵達可以處理的值班站長室」。

乘客指出，後來台鐵人員協助改換晚間6時出發的新自強列車，但也批評，事發當下站務人員沒確認月台是否還有乘客正在登車，後續也沒給予任何協助，若當時站在他們前面的乘客反應沒那麼快，是不是恐有乘客因此受傷。而反映後，台鐵也只留下他們聯繫方式，但直到昨天均無聯繫，直指台鐵處理方式及態度令人氣憤。

針對此事件，台鐵表示，原訂8月10日台北站開車的273次普悠瑪，當天台北站到站時間為下午5時07分，停車後，開門至列車開出約1分20秒，但當天適逢周五下班尖峰時間，月台上旅客甚多人潮擁擠，導致3名旅客不及乘車，而發生列車開離的情況；該旅客留下紀錄後，即安排其改搭下一班晚間6時列車南下。

台鐵表示， 車站對列車停妥後的開、關門，均有一定的標準作業程序，現在台北站已進行調查、釐清相關同仁（月台響導、運轉員及列車長）應處作為及責任。

台鐵表示，此次「造成旅客不及乘車」的後續處理，除由車站主管向旅客先行致歉外，後續於釐清相關人員責任後，將再拜訪旅客向其詳細說明，並致上最深的歉意。