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賴總統感謝生命線助民眾 政府要減輕三明治世代負擔

中央社／ 台北12日電

總統賴清德今天感謝國際生命線台灣總會長期用愛與溫暖幫助許多需要幫助的民眾，他也提到，政府投注資源提供長輩與下一代更好的服務，希望藉此減輕三明治世代的負擔。

賴總統上午在總統府接見「社團法人國際生命線台灣總會」，總統致詞感謝大家長期用愛與溫暖幫助許多民眾走出最低潮、最脆弱的時刻，守護民眾的心理健康。

總統說，超過半世紀以來，台灣生命線提供民眾電話協談及自殺防治的服務，在大家共同努力之下，全國22個縣市都有生命線協會的服務，每年接聽電話都超過19萬通以上，特別是2022年開始，台灣生命線與衛福部合作 推動青少年網路文字協談服務，隨著時代改變，為民眾提供另一種協助管道，真的非常感謝大家的用心與努力。

賴總統表示，政府要打造健康台灣，也積極納入心理健康支持的政策，就是希望透過政府與民間的合作，提供民眾更多的支持與照顧。

賴總統指出，像是30歲到40歲的三明治世代，肩負著家庭經濟與照顧的雙重壓力。從這個月開始，衛福部推動的青壯世代心理健康支持專案已經上路，將提供15歲到45歲的民眾，每人3次免費的心理諮商。

另外，賴總統表示，明年度中央政府總預算已編列完成，其中長期照顧的整體預算將達新台幣927億元，將推動長照3.0，也推動0到6歲國家一起養2.0，整體經費會比今年更多，並將做得更周延，目的是希望減輕三明治世代的家庭負擔。

賴總統說，政府投注資源提供長輩與下一代更好的服務，希望藉此減輕三明治世代的負擔，他期待未來政府有機會跟大家繼續合作，一起讓民眾得到更完整的照顧，擁有更健康美好的生活。

生命線 衛福部 長輩

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