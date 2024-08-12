孕婦占高鐵對號座…提醒後竟被狠瞪！ 她「1舉動」回應讓3萬人狂讚

搭乘大眾交通工具若遇到孕婦，許多熱心民眾都會主動讓位，不過心理師張閔淳日前指出，她買高鐵對號座，卻遇到孕婦坐在自己的位子上，沒想到請對方起身後，孕婦一臉不悅，邊瞪她邊摸自己的肚子，似乎認為自己應該被讓位。貼文曝光後，也引起網友熱烈討論。

張閔淳在臉書發文指出，當時這名孕婦坐在她的位子上，她向對方說道：「不好意思，妳坐到了我的位置」，但這名媽媽一點都沒有想要讓位，反而瞪了她一眼，並且不斷摸肚子，似乎在暗示自己是孕婦。不過張閔淳也沒有要退讓的意思，再次向對方說道：「不好意思，您好像沒有聽到我說的話，您坐到了我的位置」，這時孕婦才開始慢慢收拾東西，表情相當不悅。

張閔淳見狀後，也直接向孕婦說道：「我知道懷孕挺著大肚子搭乘大眾運輸工具很辛苦，今天妳坐到了我的位置，沒關係我很願意讓您坐，我可以站著或去自由座找位置，但也想讓妳知道，這是對號座，我沒有一定要讓給妳」，雖然最後張閔淳還是選擇讓位給孕婦，但她也不禁感嘆，希望對方能明白體貼並不是「理所當然」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「孕婦本來就要買對號座，她都不體諒她自己了，我幹嘛體諒她，更何況一句『不好意思』都沒有，態度還這麼不好」、「懷孕無敵嗎？又不是我讓她懷孕的」、「懷孕時我都一定買對號座，不可能去排自由座」。不過也有網友建議張閔淳，這種情況下最好還是別讓位，免得對方下次仍覺得別人會讓位給自己。