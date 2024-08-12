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奧運賽事爭議睪固酮高不是女性 專家：這說法站不住腳

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
我國女子拳擊好手林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰，為中華代表團拿下本屆賽事第二面金牌，也是我國史上首面奧運拳擊獎牌。本報資料照片
我國女子拳擊好手林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰，為中華代表團拿下本屆賽事第二面金牌，也是我國史上首面奧運拳擊獎牌。本報資料照片

台灣女孩林郁婷勇奪奧運拳擊金牌，但近兩周眾多媒體報導奧運拳擊選手的性別和參賽資格問題。國立體育大學榮譽教授、高雄醫學大學運動醫學系教授許美智表示，2014年一項針對693名菁英運動員荷爾蒙研究顯示，16.5%的男性運動員睪固酮濃度低於正常範圍，13.7%的女性運動員則高於正常範圍，顯示兩間睪固酮濃度範圍有明顯重疊，若以睪固酮高就認為不是女性，這種說法站不住腳。

IBA（國際拳擊總會）聲稱，台灣選手林郁婷、阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）的染色體有問題，不符合女性選手參賽資格，台灣科技媒體中心特別邀請專家解析。

許美智說，睪固酮主要由性腺發育和功能決定，而非由Y染色體所影響。有些擁有Y染色體的人，如果性荷爾蒙合成不良，則睪固酮濃度較低。有些人雖然睪固酮濃度高，但因為雄性素的接受體不敏感，無法有效感受這些荷爾蒙，也無法發揮作用。

睪固酮濃度通常基於年齡、性別和健康狀態為參考範圍，許美智指出，一般男性，正常睪固酮濃度在每公升10到35奈莫耳之間，而對於女性，正常範圍則較低，在每公升2.5奈莫耳以下。這些範圍可能因實驗室和測試方法的不同而有所變化。重要的是，任何睪固酮濃度的解讀都應考慮個體的健康狀況和醫療背景。

許美智認為，菁英運動員使用睪固酮、雄性激素及合成雄性類固醇的主要目的，無非是增強肌肉力量，以提升運動表現。但睪固酮是否與增進各類運動的表現有直接相關，科學證據仍不足。

成功大學醫學院附設醫院小兒部遺傳代謝暨內分泌科主治醫師蔡孟哲表示，這個議題是因運動選手而起，尤其涉及我國運動選手，但除非當事人自我揭露，否則他們就像你我一般人，不是染色體異常的病人，也非性別發育差異（DSD）者。

蔡孟哲說，睪固酮在群體中應該形成常態分佈，因此可以有參考範圍，這些參考範圍也可能受性別，以及其他以外的因素所影響，像是中老年男性的睪固酮一定低於20多歲的年輕男性。睪固酮也因為有這些隨年齡、性別、種族而不同的參考範圍，可以概略訂定禁藥使用標準，但睪固酮高低則不一定代表男性或者使用禁藥，例如雄性素阻抗的人，睪固酮可能高，但構造性別是女性。

蔡孟哲說，個人運動表現的影響因素很多，營養、訓練、基因、心理、疾病等等，至於每個因素的影響多大，可能又因人而異，所以DSD影響的是性發育，並不是直接造成運動表現好壞的單一原因，還是回到該個體是不是有營養、訓練、基因、心理、疾病等影響因素。

性別 運動

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