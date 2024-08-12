我能退休嗎？5大指標檢測退休力 填答抽咖啡劵拿好禮

百歲世代，大家平均壽命延長，面對比想像中還要長久的人生，退休或不退休都是未來生活的選項。為了幫助大家打造退休力，聯合報開啟國民退休準備工程，推出「退休準備指標」，只要填答幾個問題，不但可以知道自己的退休準備分數，還有代表動物可評估對老後生活的準備有那些優勢與不足。

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另外，元氣網「退休力頻道」推出一站式服務，從許多專家及過來人經驗中，幫你畫重點，列出必做事項清單，提供預約未來美好生活的解方。最近新增紀錄功能，只要進入元氣網，登入會員並完成檢測，即可進入「用戶中心」，在「退休力專區」，可紀錄最近六次成績與雷達圖，還有圖表自動顯示分數曲線，可看出自己有沒有進步。

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即日起至8月31日（六）填寫並完成退休準備指標，留下會員聯絡資料，即可參加抽獎，總金額超過一萬元。活動將隨機抽出100名市價45元電子咖啡禮券及膠原蛋白粉隨身包（市價1300元）1名、地中海薄片鹽（市價350元）3名。

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退休力五大栺標：

●理財準備

各種退休調查都顯示，勞保與勞退是勞工主要倚靠的重要來源。但是很多人卻搞不清楚勞保與勞退差別，甚至因此錯過放大勞保與勞退最佳方式，極為可惜。事實上，勞保才是活到老領到老，領多少與勞保投保薪資、勞保投保年資有關；勞退則有新制與舊制，能領多少錢，就看累積退休金總額是多少，而且與每月實際薪資有關。

勞保與勞退同樣都是勞工的退休金，但勞保是「確定給付制」，勞退則是「確定提撥制」，因為制度設計不同，請領條件與方式也各異，不完全都是高年資最有利。勞工想要加大自己的退休金，有幾大關鍵要掌握。

一、想要月領，工作就要投勞保：

勞保部分，因為有最高投保薪資45800元上限，如果想要月領年金，就要謹守有工作就要投勞保原則，有助累積較多勞保投保年資，對墊高退休後月領勞保老年年金金額極有幫助。但如果是要一次請領，由於60歲以前投保年資只有30年可計入給付，年資愈多，未必有助退休金。

二、勞退新制，則有三大撇步：

1.勞退新制是靠著工作時，雇主每個月提繳到勞工個人退休帳戶，雇主是提撥至少勞工薪資的6%，如果勞工薪資高，雇主提繳標準就高；至於薪資6%是最低標準，如果遇到佛心的老闆願意提繳高於6%，對勞工累積更多退休金，很有幫助。

2.勞退新制另有自提規定，勞工若從年輕就開始相對提繳薪資一定比率到帳戶，也是非常有效，等於是為自己準備兩倍退休金。

3.政府每年會將勞退基金投資收益全數分給勞工個人退休帳戶，如果雇主提撥再加上自提，帳戶金額愈大，就可分到更多投資收益。

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●健康準備

高齡醫學權威、關渡醫院院長陳亮恭指出，聯合報退休指標與坊間其他工具最大的不同，就是問出「你動手準備了嗎？」，透過執行程度問出實質準備狀況。初步發現，財務準備是退休準備的第一步，通常是先意識到退休生活需要財務支持，但健康準備的執行難度最高，若健康準備完善，其他面向的準備通常也可拿到高分。

因此，可將健康準備視為退休準備的「粽子頭」，陳亮恭打比方，就像只要拉起粽子頭的結繩處，健康力提升，其他退休準備能力也會跟著提升。健康準備的執行必須落實於生活，例如每周運動三次、攝取足量蛋白質等，除了個人動機，也需要環境配合等支持，例如關渡醫院打造宜居社區，提供居民健康促進等。

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●社會連結

人生下半場延長，需要規畫與設計，你想做什麼？種田、開民宿或環遊世界，這些答案不意外，但這些真的是你想要的嗎？百歲時代，財務和健康是基本支柱，但若沒好的心理準備和生活安排，很可能得在無聊的休閒生活中浪費光陰。考量生活品質，「退休準備指標」中有「社會連結」、「活躍好學」與「自在獨立」等心靈退休力。

作家施昇輝去年即在「以防萬一活到100歲，2023退休力論壇」中，「以朋友源源不絕，人生處處有驚喜」，分享增加社會連結的教戰守則。他說，新朋友才可能帶給你新的人生，老朋友總有一天凋零，所以要有新朋友，加進新的活水。怎麼結交新朋友呢？最好的方法就是走出舒適圈。他分享幾個結交新朋友的機會：

1.跟團旅行

2.參加陌生聚會

3.去念研究所

4.臉皮要厚，主動去結交想認識的人

5.善用社群媒體

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●活躍好學

臨近退休時，多數人都知道選擇什麼樣的生活對自己有好處，那就是：保持忙碌、繼續學習、不斷發展新的技能。但如果退休後想學新技能，哪種好？退休後該培養興趣嗜好，還是學習新技能？

金融理財網站Market Watch報導，加州大學河濱分校心理學副教授瑞秋•吳（Rachel Wu）表示，退休後培養興趣嗜好，和學習新技能並不一樣。她說，學習一項新技能需要更認真的投入，至少要花數月或一年時間來練習並取得進展。

對一位剛退休的人來說，想慢慢開始探索新領域、重新組合個人技能，最好的新技能是什麼？

太平洋大學（University of the Pacific）心理學副教授史崔克蘭-休斯（Carla Strickland-Hughes）指出，學會某項新技能，並非仙丹妙藥，就能讓老年生活變得更美好；但如果讓她選擇，她會選跳舞。

史崔克蘭-休斯說，一項理想的新技能要能滿足個人在三個層面上的需求：具社交性、提升大腦認知功能、同時鍛鍊身體；而舞蹈完全符合這三個要求。其中，鍛鍊身體對退休人士尤其重要，因此選擇一項需要消耗體力的新技能是有道理的。

瑞秋•吳也表示，考慮從事能讓心跳加速、微微出汗的活動。大量研究顯示，鍛鍊身體、尤其是與他人一起參與，會讓大腦在認知與生理上更健康。

對輪椅族或無法進行某些運動的退休人士來說，學習樂器或外語同樣是不錯的選擇。瑞秋強調，關鍵是要選擇具挑戰性的新技能，至少要有一定的難度，才能不斷地提升水準、不致原地踏步。

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●自在獨立

退休後，許多人以為可以過輕鬆愜意的生活，但根據英國經濟事務研究院報告，平均退休兩年後，生病、憂鬱、失能等風險上升。精神科醫師朱仲翔表示，退休之後有安全感、新鮮感、重要性、連結感、成長與貢獻等六大心理需求。

退休後像一個人的自助旅行，朱仲翔以出國旅行來比喻退休，退休前就像是跟團，跟著或帶著團隊一起走，過程和目的地都很明確；退休後變成一個人的自助旅行，必須自己規畫目標、行程與玩法，有些人會忽然不知道自己要什麼。

一名跨國企業的高階主管，以往全部心力都放在工作，事業上很有成就，退休後常跟朋友出國打高爾夫球，卻漸漸感到生活單調，對任何事情都提不起勁。另外有一名在公部門上班的女性，五十多歲被迫提前退休，雖經濟無虞，但遊山玩水兩個月後開始感到心慌。

朱仲翔指出，職場很容易找到目標，退休前以工作為重心安排生活即可，但退休規畫要把重心擺回自己身上，不妨自問：「我的人生下半場想要什麼？」上述的高階主管個案，因為太忙忽略健康、家庭關係疏離，可以定為新的生活重點，而被迫退休的五十歲女性，可以學習新的才藝，為自己帶來新的感覺。

「退休後卡住的是心態不是方法，只要願意嘗試，就算是有進展。」朱仲翔舉例，大家都知道可以去社大上課，有些人卻覺得這不是一百分的作法而作罷，但他提醒，如果目前的滿足感是零分，只要評估有十分就應該去嘗試。

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