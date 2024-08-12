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颱風進度落後？賈新興：今年至今只有6個 颱風安比最快明天生成

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
賈新興指出，未來10天受低壓帶影響，中南部降雨時間長。本報資料照片
賈新興指出，未來10天受低壓帶影響，中南部降雨時間長。本報資料照片

颱風數量落後？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，１月至８月氣候平均颱風生成數13至14個，今年截至目前為止共6個颱風生成。

瑪莉亞颱風日本時間上午8時39分在日本東北岩手県大船渡市附近登陸，賈新興指出，瑪莉亞登陸日本之後強度會減弱，山神颱風則預測明天可能減弱為溫帶氣旋。至於91Ｗ熱帶擾動，預估最快明天中午前後有增強為颱風（安比）的趨勢，預估仍朝日本東南方外海前進。

至於未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，賈新興指出，仍無明顯熱帶擾動發展之跡象。

賈新興指出，未來10天低壓帶影響，中南部降雨時間長。13日至14日，彰化以南有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。15日至18日，西半部有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興指出，19日至20日，台中以南有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。21日，台中以南有局部短暫陣雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨，宜花東山區亦有零星短暫雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

日本 瑪莉亞颱風 賈新興

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