飲用水質標準擬納管PFAS 最快8月下旬預告

由於PFAS與多種類型的癌症、心血管疾病、生育問題及孩童發育障礙有關，近年來受國際間重視、管制。環境部預計最快8月下旬將預告飲用水水質標準修正草案，納入PFAS標準、與日、澳同步。

環境部於4月24日公告新增列管全氟及多氟烷基物質（PFAS）家族中的147種「全氟己烷磺酸（PFHxS）及其鹽類與相關化合物」為毒性化學物質，除研究、試驗及教育外全面禁用，與聯合國持久性有機污染物斯德哥爾摩公約接軌。

環境部表示，由於PFAS屬於持久性有機污染物，如果進入飲用水供水系統，也會對民眾健康產生危害疑慮。因此，去年委託國立成功大學辦理「112年飲用水水質之新興污染物調查與管理計畫」，其中抽驗PFAS家族中的全氟辛酸（PFOA）、全氟辛烷磺酸（PFOS）、PFHxS各50處次。

根據報告，檢測發現有1筆PFOS及2筆PFHxS檢驗數據，分別超過國際標準。

環境部水質保護司長王嶽斌告訴中央社記者，今年第1季已由國家環境研究院、環境部水保司及自來水事業3方分工合作，預先建立「環境部飲用水水質新興未列管項目檢測管理及篩選作業指引」，設立檢測方法及管理機制。

王嶽斌指出，指引相關規範擬納入飲用水水質訂定執法，目前朝向與日本目標值相當，要求每公升PFOA加PFOS小於50奈克（ng/L）；PFOS加PFHxS則與澳洲相當，須小於70ng/L；正在進行法制作業程序，最快8月下旬預告。

王嶽斌強調，日本與澳洲目前仍只是指引值，若台灣完成立法，有望成為亞洲首個將PFAS飲用水水質標準法制化的國家；未來若相關檢測值未達標準，會要求限期檢測及改善，仍超標可處新台幣6萬至60萬元罰鍰。

王嶽斌說，除了飲用水水質標準外，後續包含放流水標準、水污染防治措施及檢測申報管理辦法也擬納入PFAS管制規範，現正進行相關法制作業前的準備工作。