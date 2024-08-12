家中現大蟑螂她急求助「這樣會死嗎？」 網見照笑翻：太誇張

多數人都很討厭蟑螂，家中出現蟑螂時都會「各顯神通」，想盡方法消滅牠。近日有網友發文，表示自己家中出現了一隻大蟑螂，向網友詢問自己的處理方式是否有效，沒想到網友看了之後都笑她太誇張。

原PO在Dcard以「緊急！！蟑螂被各種液體悶一夜會不會死」為題發文，表示自己的浴室裡出現了一隻會飛的大蟑螂，由於原PO很怕蟑螂又沒有殺蟲劑，她只好用蓮蓬頭的熱水將蟑螂沖到已經封住排水口的洗手台中。

等到蟑螂掙扎的動作慢了下來，原PO就開始向洗手台中擠洗碗精，考慮到洗碗精的泡泡很容易消失，原PO還在洗手台中加入大量家中沒用完的刮鬍泡和洗衣精，這時原PO又忽然想到，洗碗精好像比較便宜，於是就繼續倒入洗碗精，最終擠了快半罐。在原PO亂加一通後，泡沫幾乎填滿了整個洗手台，她也將圖片PO上網，詢問網友這樣放一夜蟑螂會不會死。

文章引來大量網友留言，不少人看到圖片後都笑原PO太誇張，「好好笑妳很誇張，被妳用成這樣不可能沒死吧」、「蟑螂先生：我這輩子就沒想過，我會是乾淨死的」、「我這樣做的話一定會被我媽罵死」、「不僅下半輩子，連七七四十九次的輪迴都死透了」。