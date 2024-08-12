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健康你我他／50元換蘋果耳機 刷卡後才知被騙
228這天，是我瑜伽班同學的聚餐日，晚上回家後很開心地跟老公分享聚餐的情景，此時女兒跑過來跟老公說悄悄話，原來是有紅利點數想要換東西，請老公幫她刷卡50元的運費，人家都說女兒是爸爸的小棉襖，此時我也不想再多問什麼，以避免她嫌我囉嗦，壞了這個美好的氣氛。
不過，當老公幫她刷卡下去時，忽然說了一句：「哎呀！怎麼是38289元？」此時在洗碗的我，忽然惶恐不安，我馬上問女兒你是用什麼換紅利點數的？我原本以為是常帶她去玩的湯姆熊歡樂世界，但當她跟我說是電信業者簡訊時，我的心都涼了，馬上求證電信業者的官網，女兒真的被詐騙集團的簡訊騙了。
因為女兒是果粉，以為用50元的運費就可以換到一個蘋果耳機，因此被騙了。於是老公趕緊打電話到銀行，又打165反詐騙專線，然後帶著她去警察局備案。
國二的女兒從這件事得到的教訓是：「免錢永遠都是最貴的。」事後我也很懊悔，自己為什麼當初不多問一句，也許就可以避免發生這事件。在這詐騙猖狂的世界裡，我們最好做的就是「確認、確認、再確認」。
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