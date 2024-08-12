聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／50元換蘋果耳機 刷卡後才知被騙

聯合報／ 文／林雨青（中市北區）
被詐騙集團簡訊詐騙後，趕緊到警局備案。圖／林雨青提供
被詐騙集團簡訊詐騙後，趕緊到警局備案。圖／林雨青提供

228這天，是我瑜伽班同學的聚餐日，晚上回家後很開心地跟老公分享聚餐的情景，此時女兒跑過來跟老公說悄悄話，原來是有紅利點數想要換東西，請老公幫她刷卡50元的運費，人家都說女兒是爸爸的小棉襖，此時我也不想再多問什麼，以避免她嫌我囉嗦，壞了這個美好的氣氛。

不過，當老公幫她刷卡下去時，忽然說了一句：「哎呀！怎麼是38289元？」此時在洗碗的我，忽然惶恐不安，我馬上問女兒你是用什麼換紅利點數的？我原本以為是常帶她去玩的湯姆熊歡樂世界，但當她跟我說是電信業者簡訊時，我的心都涼了，馬上求證電信業者的官網，女兒真的被詐騙集團的簡訊騙了。

因為女兒是果粉，以為用50元的運費就可以換到一個蘋果耳機，因此被騙了。於是老公趕緊打電話到銀行，又打165反詐騙專線，然後帶著她去警察局備案。

國二的女兒從這件事得到的教訓是：「免錢永遠都是最貴的。」事後我也很懊悔，自己為什麼當初不多問一句，也許就可以避免發生這事件。在這詐騙猖狂的世界裡，我們最好做的就是「確認、確認、再確認」。

老公 詐騙集團

延伸閱讀

AI能否成為i16的救星？

騰訊、字節跳動被施壓 微信、抖音恐得繳30%蘋果稅

微信、抖音難逃蘋果稅？專家：蘋果此舉出於營收壓力

Google反壟斷敗訴 蘋果200億美元大單恐泡湯

相關新聞

不裝GPS要罰 遊覽車業26日抗議

新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會昨發布聯合聲明表示，近年大客車肇事率不減反增，交通部以行車安全為由，要求遊...

死亡率達75%⋯颱風後「類鼻疽」疫情拉警報 醫：3症狀快就醫

凱米颱風肆虐全台，帶來驚人雨量，疾管署示警的類鼻疽，已陸續傳出感染案例。台大兒童醫院感染科醫師黃立民表示，類鼻疽的潛伏期...

颱風瑪莉亞估明登陸日本 氣象署：能在高緯度維持強度「的確不常見」

氣象署今天發布颱風山神生成，預計朝日本方向移動，對台無直接影響；山神與另一個颱風瑪莉亞相距約1000多公里，由於大低壓帶...

炎夏胃口差竟更容易胖 醫：當心超商「2食物」藏熱量地雷

炎炎夏日，胃口不好，但很多人不知，夏天比冬天更容易變胖，除了與體溫調節耗能較少、每天活動量減少有關，醫師也點名了涼麵、三...

警戒區曝光！6縣市山區大雨特報 持續影響到晚間11時

中央氣象署今晚間7時35分發布大雨特報，警戒區包含新北市山區、桃園市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區...

健康名人堂／英國新政府 能挽回年輕醫師的心？

英國從上世紀末起兩次「保守黨」慘敗都跟醫療體系有關，聞名全球並在倫敦奧運被拿出來獻寶的國民保健服務體系（NHS），在執政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。