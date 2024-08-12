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筋膜槍非人人適用 誤用恐致中風

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
醫師許宏志建議，每次使用筋膜槍的時間約10至15分鐘。記者賴昀岫／攝影
醫師許宏志建議，每次使用筋膜槍的時間約10至15分鐘。記者賴昀岫／攝影

現代人經常有腰背肩頸痠痛問題，不少人會使用筋膜槍緩解，不過筋膜槍並非人人都適用。復健科醫師指出，使用筋膜槍可以加強肌肉、筋膜的血液循環，但不可用於血管及神經周圍等處，像骨質疏鬆患者小孩、孕婦、生理期女性等均不適用外，血脂高、動脈粥狀硬化等病史者更要避免使用，以免血管內壁脂肪斑塊被震掉，進而引發中風。

嘉義長庚醫院復健科主治醫師許宏志指出，筋膜槍對有肌肉緊繃或筋膜纏繞症狀較有效，使用上是對筋膜淺的區域來回滾動；大小腿等肌肉較深區域，則是使用「球狀海綿接頭」由淺往深按壓；筋膜多的背部中下區域，是採上下滑動。

筋膜槍也不是所有部位都適合使用，許宏志說，手腕、手肘、鎖骨下方的臂神經叢等部位疼痛，脖子前的氣管附近、頭部風池穴等部位，或是關節腫脹、積水等局部發炎時都不適合使用筋膜槍，即使使用了也不會有緩解效果。

許宏志建議，筋膜槍每次使用約10至15分鐘即可，但使用筋膜槍按摩不是愈痛愈有效，若使用後不舒服、疼痛範圍擴大，出現類似骨裂或瘀青的情形，應停止使用。

哪些人不適用筋膜槍？

1.凝血功能不佳者：有些長者有凝血功能問題，服用抗凝血劑或通血路藥物，使用筋膜槍容易出血。

2.血脂高、動脈粥狀硬化患者：因為筋膜槍造成的震動，可能會把血管上的血脂或斑塊震落，進而導致中風。

3.骨質疏鬆患者：使用筋膜槍容易造成骨鬆長者的骨頭因震動受傷。

4.小孩：使用筋膜槍可能會造成小孩的關節生長板受影響。

5.孕婦和生理期的女性：筋膜槍要避免用於腹部，進而影響到子宮。

小孩 患者 筋膜

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