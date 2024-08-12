健康名人堂／英國新政府 能挽回年輕醫師的心？

英國從上世紀末起兩次「保守黨」慘敗都跟醫療體系有關，聞名全球並在倫敦奧運被拿出來獻寶的國民保健服務體系（NHS），在執政的保守黨長期忽視之下，捉襟見肘。

英薪資偏低 許多年輕醫師外逃

根據最近統計，英國人住院等床超過18周的人數來到760萬人。同時間，年輕的醫師們（畢業10年內，還在住院醫師或專科醫師訓練期間）持續進行「工作抵制（軟性罷工）」，造成180萬的門診與處置必須重新安排。

迫使新上任的工黨政府不得不立刻採取行動，宣布年輕醫師全面加薪22%，除了為結束英國有史以來持續最久的醫師「軟罷工」，更重要的是許多年輕一輩醫師用腳投票，移民到澳洲去行醫。

以先進經濟體而言，英國醫師的薪資原本就偏低，以往各國之間醫師的移動門檻很高，COVID-19之後，許多人累壞了就離開職場休息，所以到處缺醫護人員；護理人員跨國移動相對容易，只要語言相同，會說英語的護理師很早就往高薪國移動，於是最近搶人搶得凶，很多地方光靠薪水也不一定找得到人，還要給居留權或公民權，留下有經驗的員工。

醫師要到外國執業，相對比較困難，除了通過他國醫師執照考試本來就不易，加上許多執業限制及文化差異，除非年輕醫師在本國尚未建立自己專業地位時就下定決心。

但是大英國協許多制度相通，澳洲疫情後大量向外招聘醫護人員，成為英國年輕醫師的選擇。至於亞洲其他非英語系國家的醫護人員，「外逃」門檻較高，就逃往「整形美容」或往不必值班，不負責急重症的科別移動，南韓如此，台灣也是如此。

健保改革難 台灣問題何時引爆

前一陣子，在一個科技界與醫界共聚一堂的場合裡，陽明交通大學醫學院院長王署君醫師告訴我說：「學長，你知不知道，下一代的醫師說我們這一代是『被虐待狂』，他們絕對不過這種生活。」

而且，年輕一代，覺得既然社會這麼不支持醫療體系，健保調一點保費，大家意見這麼多，而實施總額預算20年下來，執政者只在意選票，在高達9成滿意度的表象下，犧牲醫護當然比犧牲選票簡單多了，許多人也知道健保改革不易，何況改善醫師收入，納稅人每年要拿出幾千億來，更是遙不可及，不如用腳投票，比較實在。

同一時間，旅居美國的好友剛好也傳來一個訊息，他在紐約遇到兩位年輕優秀的醫師科學家，一問之下，都沒有回台灣行醫的計畫。

上世紀末，英國工黨政府以「加稅救健保」贏得大選之後，花了近10年，每年多幾千億英鎊的代價，才讓醫療體系重返「王冠上珍珠」的榮耀，這次要花多少錢？需要多久才能讓體系恢復元氣？且讓我們拭目以待。

至於台灣，因為沒有聯合國保障的罷工權，所以執政者不會面臨南韓與英國的困境，至於我們的問題何時引爆？或者筆者只是杞人憂天，套句英諺「時間會給答案」！