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健康主題館／長輩夏天睡不好 4穴位助好眠

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
4助眠穴位 圖／123RF、林舜穀提供 圖／聯合報提供
4助眠穴位 圖／123RF、林舜穀提供 圖／聯合報提供

夏日炎炎正好眠，但是對長輩來說，入睡反而變成一件難事。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，隨著年紀增長，大腦和生理功能也逐漸退化，直接影響分泌褪黑激素的能力。褪黑激素主宰人體生理時鐘的運作，當分泌量減少，會讓老年人輾轉難眠。

身體老化是必經之路，老年人因為慢性病、疼痛、夜間頻尿等，干擾睡眠的因子變多了，再加上肌肉張力和關節靈活性變差，容易引發夜間的不適及翻身困難，進而降低睡眠質量。

林舜穀表示，睡眠障礙在夏季尤其明顯，主要是因為高溫、日照時間延長，前者讓身體難以散熱、後者會干擾體內的晝夜生理節律。

夏季天氣炎熱，長輩為了防止脫水，會增加日常飲水量，卻會導致尿量增加。如果喝太多水，夜間頻尿易中斷睡眠，難以維持深度睡眠。其次，夏季夜晚的高溫，使得老年人更容易出汗，身體需要頻繁排尿，以排除代謝產物及調節體溫，造成刺激尿路問題。

清熱茶飲 緩解夏季心火旺

夏天陽氣旺盛，常見「心火旺」，林舜穀建議，此時節飲食清淡、多攝取蔬菜水果，少吃辛辣油膩食物、保持情緒穩定，充足睡眠、適當運動，可以促進體內新陳代謝，有助於心火疏散。也可使用清熱降火的中藥，例如：仙草、蓮子心、麥門冬、沙參等煮成茶飲，緩解夏季心火旺盛的症狀。

林舜穀推薦4個助眠穴位按摩，包含三陽絡穴、陽綱穴、陽溪穴、清冷淵穴，都有清熱安神及穩定情緒的效果。不過，想要改善睡眠，一定要從日常生活著手，維持規律作息、注意睡眠環境，午睡不要超過1小時，白天多曬太陽，可幫助夜晚分泌褪黑激素。

睡不好的原因

1.大腦與身體功能減退：褪黑激素分泌量減少，讓睡眠時間縮短或紊亂。

2.慢性疾病影響：慢性疾病引起的各種疼痛，容易睡不著、睡不好。

3.夜尿干擾睡眠：頻繁的夜間排尿會導致睡眠中斷，有礙維持深度睡眠。

4.高溫影響散熱：人體因高溫難以散熱、入睡，高溫還可能加重心血管問題。

麥門冬清心火茶

材料：麥門冬10克、生地黃10克、甘草5克、綠茶3克、蜂蜜適量

作法：

1.備料：將麥門冬、生地黃和甘草分別洗淨備用。

2.煮水：洗淨的3種材料放入鍋中，加入500毫升清水。

3.熬煮：用中火將水煮沸後，轉小火繼續煮約20分鐘。

4.過濾：將熬煮好的藥液過濾，取出藥渣，留下藥液。

5.沖泡：將綠茶放入茶壺或茶杯中，倒入過濾好的藥液，讓綠茶浸泡5分鐘。

6.調味：依個人口味加入適量蜂蜜，攪拌均勻即可。

睡眠時間 老年人 高溫

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