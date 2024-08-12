聽新聞
test
0:00 / 0:00

不裝GPS要罰 遊覽車業26日抗議

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
遊覽車駕駛員工會及協會發布聯合聲明表示，交通部以行車安全為由，要求遊覽車業者設置GPS及ADAS等產品，若業者不從就予以裁罰，號召業者8月26日到交通部集結抗議。聯合報系資料照
遊覽車駕駛員工會及協會發布聯合聲明表示，交通部以行車安全為由，要求遊覽車業者設置GPS及ADAS等產品，若業者不從就予以裁罰，號召業者8月26日到交通部集結抗議。聯合報系資料照

新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會昨發布聯合聲明表示，近年大客車肇事率不減反增，交通部以行車安全為由，要求遊覽車業者設置GPS及ADAS（先進駕駛輔助系統）等，若業者不從就裁罰，質疑交通部「到底是要解決問題，還是賣科技產品」，號召遊覽車業者26日至交通部集結抗議，表達不滿。

交通部7月19日預告修正「汽車運輸業管理規則」，明年6月1日起，全台1.4萬輛遊覽車強制裝設具駕駛識別功能設備，並介接至指定資訊平台，即時掌控遊覽車和駕駛行車動態，若未裝設可開罰9千元至9萬元。

新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔說，不反對裝設PGS，只是要求讓業者自主管理。許直指GPS裝設到現在，肇事率不僅沒下降，交通部還要推刷卡機，質疑有圖利廠商之虞。

交通部公路局表示，遊覽車裝設GPS規定，修法前均有邀集遊覽車公、工會開會協商討論同意，雖統一GPS介面規格，但未指定GPS裝設廠商。至於司機訓練也已加強規畫，特別對駕駛操作經驗不足的駕駛人，在特殊道路如山區道路、高快速公路等實車操作訓練。

交通部 遊覽車

延伸閱讀

不裝GPS就裁罰 遊覽車駕駛員工會及協會號召26日陳抗

王柏傑涉宿醉酒駕擦撞遊覽車 酒測值0.44、今偵結聲請簡判處

遊覽車裝設GPS 近3年超時超速等告警近萬件、事故件數創新高

國道彰化路段清晨3車碰撞 遊覽車7名乘客受傷送醫

相關新聞

不裝GPS要罰 遊覽車業26日抗議

新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會昨發布聯合聲明表示，近年大客車肇事率不減反增，交通部以行車安全為由，要求遊...

死亡率達75%⋯颱風後「類鼻疽」疫情拉警報 醫：3症狀快就醫

凱米颱風肆虐全台，帶來驚人雨量，疾管署示警的類鼻疽，已陸續傳出感染案例。台大兒童醫院感染科醫師黃立民表示，類鼻疽的潛伏期...

颱風瑪莉亞估明登陸日本 氣象署：能在高緯度維持強度「的確不常見」

氣象署今天發布颱風山神生成，預計朝日本方向移動，對台無直接影響；山神與另一個颱風瑪莉亞相距約1000多公里，由於大低壓帶...

炎夏胃口差竟更容易胖 醫：當心超商「2食物」藏熱量地雷

炎炎夏日，胃口不好，但很多人不知，夏天比冬天更容易變胖，除了與體溫調節耗能較少、每天活動量減少有關，醫師也點名了涼麵、三...

警戒區曝光！6縣市山區大雨特報 持續影響到晚間11時

中央氣象署今晚間7時35分發布大雨特報，警戒區包含新北市山區、桃園市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區...

健康名人堂／英國新政府 能挽回年輕醫師的心？

英國從上世紀末起兩次「保守黨」慘敗都跟醫療體系有關，聞名全球並在倫敦奧運被拿出來獻寶的國民保健服務體系（NHS），在執政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。