不裝GPS要罰 遊覽車業26日抗議

新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會昨發布聯合聲明表示，近年大客車肇事率不減反增，交通部以行車安全為由，要求遊覽車業者設置GPS及ADAS（先進駕駛輔助系統）等，若業者不從就裁罰，質疑交通部「到底是要解決問題，還是賣科技產品」，號召遊覽車業者26日至交通部集結抗議，表達不滿。

交通部7月19日預告修正「汽車運輸業管理規則」，明年6月1日起，全台1.4萬輛遊覽車強制裝設具駕駛識別功能設備，並介接至指定資訊平台，即時掌控遊覽車和駕駛行車動態，若未裝設可開罰9千元至9萬元。

新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔說，不反對裝設PGS，只是要求讓業者自主管理。許直指GPS裝設到現在，肇事率不僅沒下降，交通部還要推刷卡機，質疑有圖利廠商之虞。

交通部公路局表示，遊覽車裝設GPS規定，修法前均有邀集遊覽車公、工會開會協商討論同意，雖統一GPS介面規格，但未指定GPS裝設廠商。至於司機訓練也已加強規畫，特別對駕駛操作經驗不足的駕駛人，在特殊道路如山區道路、高快速公路等實車操作訓練。