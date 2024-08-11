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死亡率達75%⋯颱風後「類鼻疽」疫情拉警報 醫：3症狀快就醫

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
強颱凱米襲台，豪雨狂炸南台灣，疾管署示警的類鼻疽疫情，已陸續傳出感染案例。本報資料照片
強颱凱米襲台，豪雨狂炸南台灣，疾管署示警的類鼻疽疫情，已陸續傳出感染案例。本報資料照片

凱米颱風肆虐全台，帶來驚人雨量，疾管署示警的類鼻疽，已陸續傳出感染案例。台大兒童醫院感染科醫師黃立民表示，類鼻疽的潛伏期長，通常為2至4周，也可至數月或數年。疾管署統計本土類鼻疽通報人數，至8月5日止，今年共累計28例，其中14例為風災後出現。

疾管署預估，至8月下旬均為確診高峰，民眾應避免接觸汙水，降低感染類鼻疽桿菌的機會。過去造成嚴重災情的颱風，均曾出現類鼻疽疫情，黃立民說，類鼻疽於東南亞流行，以泰國最多，感染個案逾半數為農民，都是因為接觸積水泥土。

類鼻疽是一種死亡率高達75%的疾病，由類鼻疽伯克氏菌引致，這種細菌存在於土壤和泥水中，常在雨季期間、颱風侵襲後發生。黃立民提到，類鼻疽的症狀不一，常見發燒、咳嗽、頭痛、肌肉疼痛，初期病徵與感冒相似。

各年齡層皆可能罹患類鼻疽，特別容易侵犯老人、小孩及慢性病患、皮膚外傷者，抵抗力較差的族群重症機率較高，易導致肺炎、腦炎、敗血症等。黃立民呼籲，若有發燒、頭痛、皮膚潰瘍，一定要提高警覺，尤其是高燒持續1-2天、全身不適感超過以往經驗，務必就醫治療。

類鼻疽的臨床表徵呈現多樣性，診斷較為困難，且目前沒有針對類鼻疽的預防疫苗，以抗生素治療，約12至20周的維持療法，降低復發率。

近日午後對流雲系發展旺盛，部分縣市大雨狂炸，疾管署建議民眾使用鞋套、手套，避免皮膚直接暴露於濕土及汙水。若接觸到受汙染水或土壤，應儘快沖洗乾淨，高風險疫情區的民眾若有疑似症狀應立刻就醫。

凱米颱風 疾管署 黃立民

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