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颱風瑪莉亞估明登陸日本 氣象署：能在高緯度維持強度「的確不常見」

中央社／ 台北11日電
氣象署預估颱風瑪莉亞將於明天上午登陸日本，後續可能會穿過本州、進入日本海。圖／翻攝自中央氣象署網站
氣象署預估颱風瑪莉亞將於明天上午登陸日本，後續可能會穿過本州、進入日本海。圖／翻攝自中央氣象署網站

氣象署今天發布颱風山神生成，預計朝日本方向移動，對台無直接影響；山神與另一個颱風瑪莉亞相距約1000多公里，由於大低壓帶中有不同的導引氣流，是否會有雙颱效應須再觀察。

日本氣象廳今天晚間將位於日本南方海面的熱帶性低氣壓升級成今年第6號颱風山神。

交通部中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，目前第5號颱風瑪莉亞與第6號颱風山神相距約1000多公里遠，但是否會發生藤原（雙颱）效應仍有變數，一來是2個颱風之間強度的變化，另外是在日本南方海面這片大低壓帶中還有不同的導引氣流，可能會影響颱風走向，因此雙颱未來的互動仍要再觀察，不過2個颱風對台皆無直接影響。

林定宜指出，輕颱山神會朝北海道前進，但各國預測後期路徑仍有分歧，需要再觀察；目前預估颱風瑪莉亞將於明天上午登陸日本，後續可能會穿過本州、進入日本海，能在高緯度維持颱風強度「的確不常見」。

前中央氣象局長鄭明典在臉書解釋，瑪莉亞颱風移到北緯37度以北，以往這邊已經是冷海水區，熱帶氣旋很難維持強度，不是消散就是變性為溫帶氣旋。

鄭明典指出，今年此區海面溫度比氣候值高很多，高海溫讓瑪莉亞維持一個低度的對流，也維持一個完整的熱帶氣旋環流特徵；這個高海溫是因為太平洋暖水區的擴張，是觀測上一個長期趨勢，只是今年再更明顯一些，所以這裡明顯地有一部分是氣候變遷的影響。

日本 氣象署 瑪莉亞颱風

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