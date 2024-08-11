炎夏胃口差竟更容易胖 醫：當心超商「2食物」藏熱量地雷

炎炎夏日，胃口不好，但很多人不知，夏天比冬天更容易變胖，除了與體溫調節耗能較少、每天活動量減少有關，醫師也點名了涼麵、三角飯糰等，消暑餐藏熱量地雷。

開業診所家醫科醫師許芷瑜近期以新聞稿提醒，民眾千萬別以為夏天食慾不振，正好是減肥好時機，過去曾有調查顯示，夏天發胖人數是變瘦人數3倍。造成這樣現象的原因之一是，溫度寒冷，身體較有機會啟動棕色脂肪產熱，消耗較多能量維持體溫；夏季炎熱減少生理調節體溫耗能。

另外，許多人想要避暑，夏天減外出頻率，活動量自然而然減少，久坐時間增加也是夏日肥胖的原因。再加上食慾不振改吃的涼麵、三角飯糰等，皆是碳水化合物餐點，過度攝取影響血糖和胰島素阻抗，導致脂肪堆積與營養素缺乏，夏季甜品熱量高，更是減肥大地雷。

許芷瑜之前診間曾經遇過1名19歲的女大學生，暑假才過一半就胖了5公斤，這名學生被短時間體重暴增嚇壞，緊急到診所檢查身體，抽血結果一切正常，直到詢問飲食習慣，才找出問題所在，因天氣炎熱、胃口差，女學生將3餐減為2餐，但以超商涼麵或輕食當主食。

女學生每天更是手搖飲不離身，或者吃加了很多紅豆、大紅豆的豆花消暑，睡前還加碼吃幾口桶裝冰淇淋。許芷瑜說，個案看似正餐熱量減少，但攝取的多是碳水化合物，再加上高油脂、高糖分冰品甜點，才會使體重迅速增加。

夏天不想發胖，但想來杯飲料消暑，對醫師而言，無糖果醋是個好選項，醋酸能改善身體代謝，增加胰島素敏感性，幫助血糖穩定，讓身體轉變成容易燃脂的狀態。許芷瑜提醒，無糖果醋絕對不能取代水，腸胃較弱的民眾要控制攝取量，最好在飯後飲用，以免造成不適。