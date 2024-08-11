山神颱風最快今晚生成！最新路徑曝光 周四起慎防大雨

中央氣象署預報員林定宜表示，未來1周水氣偏多，除中南部外，各地山區也要慎防大雨；颱風部分，瑪莉亞颱風預測明早登陸日本，而編號第7號的熱帶性低氣壓最快今晚至明上午生成，若成颱將成輕颱山神，觀測2個颱風均往日本移動，對台灣沒有直接影響。

根據氣象署官網，今天最高溫在台東縣石寧山37.7度，其次為台北市社子37.5度，台北市信義也出現37.1度高溫，其他縣市包含新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣等各地區都出現36度以上高溫。

林定宜指出，未來1周各地高溫約32至36度，明天受西南風沉降影響，明天大台北、桃園、苗栗、花東仍可能出現36度以上高溫，提醒沒下雨時感受較為悶熱，戶外活動要注意防曬及補充水分。

今天雨量累積最多位於嘉義縣佳里96毫米，其次為南投縣埔里鎮北坑71毫米。氣象署今下午5時20分也發布豪雨特報，豪雨警戒區為嘉義縣山區，大雨警戒區包含基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣。

林定宜表示，未來1周吹偏西風或西南風，水氣偏多，中南部清晨至上午有不定時降雨，各地則是午後降雨機率較高；明天（12日）台灣附近吹西南風，清晨至上午，中南部有局部短陣雨或雷雨，午後熱對流影響，西半部、花東地區，午後有雷陣雨，各山區午後有雷陣雨及局部大雨發生機率。

周二、三（13、14日）降雨情況稍緩和，西半部沿海有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，個山區有局部大雨發生。

周四（15日）以後，受到低壓帶影響，水氣增多、天氣變得不穩定，南部地區有不定時雷陣雨，各地午後有局部短暫雷陣雨，且局部有大雨發生機率，下雨時間也變長。

目前太平洋地區有1個颱風、1個熱帶性低氣壓，瑪莉亞颱風預測將於明天早上登陸日本北州北部。圖／翻攝自中央氣象署網站

颱風部分，林定宜說明，目前太平洋地區有1個颱風、1個熱帶性低氣壓。瑪莉亞颱風在今天下午2點，位於台灣東北方2530公里海面上，朝日本北州東北方移動，預測明天早上登陸日本北州北部。

而編號第7號熱帶性低氣壓已在昨晚8時形成，今下午位於日本東南方海面，中心距離台北更遠，在台北東方3350公里海面上，未來可能朝日本方向移動，並有機會發展成輕度颱風，若成颱將是今年第6號颱風「山神」，預估最快今晚至明天上半天生成。

林定宜說，上述2個颱風對台灣都沒有直接影響；另有氣象粉專指出，整個大低壓帶還會有2到3個左右熱帶系統形成。對此，林定宜表示，台灣位於低壓帶邊緣，但因不同模式做出來的預測結果不同，只能說大低壓區在台灣附近，但其中間的具體變化、是否生成颱風、颱風強度及其路徑等都還需再觀察。