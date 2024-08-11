含維他命C化妝品成「黃褐色」還能用？ 皮膚科醫搖頭揭原因

許多女性為保養皮膚，常使用含維他命C的化妝品，或是透過飲食補充，但民眾對此常有疑惑，如含有維他命C的精華液，隨著時間推移，產品會漸漸地變成黃褐色，到底是什麼原因，還能使用嗎？而透過飲食補充維他命C，真的能保養皮膚嗎，如此皮膚吸收率是多少？衛福部食藥署於藥物食品安全周報邀請皮膚科醫學會、皮膚科醫師蔡逸姍來為大家解惑。

含維他命C的化妝品在化粧品界非常受歡迎，廣泛應用於各種護膚產品中，一般含有維他命C的精華液多數呈「透明」或帶有複方的「乳白色」，隨著時間推移，產品會漸漸地變成黃褐色，這也讓不少消費者對產品產生疑問；是過期了嗎？變了色的維他命C化粧品還可以用嗎？

蔡逸姍說，維他命C也稱為抗壞血酸，是一種對光線和溫度極為敏感的化合物。當暴露在光線下時，維他命C會迅速降解和氧化，這不僅會降低其功效，還可能導致產品變質。因此，市售含維他命C產品常使用深色包裝，能有效阻擋光線，從而減少維他命C的降解速度，保持其活性和功效。

蔡逸姍指出，當維他命C產品開始改變其顏色時，通常表示產品已經開始氧化，其效力可能已大大降低，因此「不建議繼續使用」。

由於維他命C容易氧化與降解，因此在化粧品中常使用維他命C的衍生物來取代，蔡逸姍說，如抗壞血酸磷酸鎂鹽（MAP）和抗壞血酸磷酸鈉（SAP），這些衍生物既能保留維他命C的功效，又不易被氧化，能提高產品的穩定性和有效性，進而延長產品的保存期限。

而由於人體無法自行合成維他命C，也很難在體內儲存，必須透過飲食或外用補充。蔡逸姍表示，通過食物攝取的維他命C，只有約7%能成功到達皮膚細胞作用。因此，可適度選用相關產品。