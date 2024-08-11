2小時內血壓飆高⋯醫師兒也染腸病毒 腦炎救回立志隨媽媽腳步從醫

台灣多年前曾爆發腸病毒71型大流行，這是家長與兒科醫師的共同夢魘，來自鹿港小鎮診所醫師張容毓，她的孩子當時也感染，惡化為腦幹腦炎，幸好鬼門關前救回，如今立志從醫。

正逢腸病毒71型疫苗上市週年，「我最大失敗與成功都來自腸病毒。」張容毓近日向媒體分享她與腸病毒的「不解之緣」，時間回到10多年前，那年台灣腸病毒71型大流行，近400名孩子重症，有的孩子失去寶貴性命，有的孩子倖存，張容毓的小兒子就是其中之一。

張容毓平日在中部醫院上班，週末才有空回南部看2個兒子。那天接近週末，遠在南部的父母一通來電，話筒那端緊張告訴張容毓，孫子反覆高燒。「我自己同時收治另1名1歲多的孩子」，張容毓說，小病患完全沒有過去老師教導的腸病毒疑似症狀，但她特別放心不下。

即使人已經在南部陪著自己的孩子，張容毓依然心繫中部病房裡的小病人，多次打電話關心小病人最新症狀，依然沒有腸病毒徵兆，只是睡不好、抱怨肚子痛，「我的直覺告訴我這不太對勁」，當下立刻聯繫值班醫師，緊急轉至醫學中心，當天小病人病況急轉直下，插管進加護病房。

腸病毒71型小病人經多次搶救病況改善，順利出院，卻留下永遠好不了的神經學後遺症，憤怒的家長將情緒轉嫁給醫療團隊，包含張容毓在內，飽受質疑、活在煎熬下，「我一度痛苦到想離開職場」，張容毓來不及從難過中爬起來，腸病毒又給了她考驗，小兒子染感腸病毒71型。

張容毓回憶那天中午，小兒子不想吃飯，但活力十足，能跑能跳，哄睡午覺後，突然發現孩子異常抽搐。想到大兒子剛在幼兒園被感染腸病毒，可能連小兒子都染疫，「我直覺不對勁，這恐怕瀕臨重症」，無奈當時全台那麼多孩子重症，加護病房人滿為患，小兒子只能先住一般病房。

張容毓親身感受到腸病毒病程有多快速，從高雄到台中短短2小時車程，她眼睜睜看著孩子狀況愈來愈差，抱在懷裡的孩子明明清醒著，卻一直無意識抖動，終於到醫院，孩子血壓越飆越高，「我就知道完蛋了」，折騰到半夜終於收治小兒加護病房，確診腸病毒71型，併發腦幹腦炎。

所幸，在張容毓的照料和醫療團隊的努力下，孩子順利恢復健康出院，如今孩子的學業表現優異，立志追隨媽媽要成為好醫師。張容毓說，親身體會過腸病毒有多棘手，她總期盼著疫苗上市，去年8月在診所替兒童接種腸病毒71型疫苗，內心的澎湃無法言喻。

帶著激動心情下班回家的張容毓，沒有想到家裡還有1個大驚喜等著她，一開門就見到兒子捧著蛋糕，張容毓哽咽地說，兒子不僅祝福她父親節快樂，更親口說出謝謝媽媽這麼多年母兼父職，「我很感慨，因為他就是我當年從腸病毒手上搶救回來的孩子」。

林口長庚醫院兒童感染科主治醫師陳志榮說，腸病毒71型併發重症及死亡率都是最高的，根據衛福部疾管署腸病毒疫情監測資料，目前亞太國家腸病毒疫情嚴峻，國內腸病毒疫情創10年新高，建議家中如有6歲以下的孩童，可盡快帶孩子自費接種疫苗，獲得保護力。