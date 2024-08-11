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不裝GPS就裁罰 遊覽車駕駛員工會及協會號召26日陳抗

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
遊覽車駕駛員工會及協會今天發布聯合聲明表示，交通部以行車安全為由，要求遊覽車業者設置GPS及ADAS等產品，若業者不從就予以裁罰，號召業者8月26日到交通部集結抗議。聯合報系資料照
遊覽車駕駛員工會及協會今天發布聯合聲明表示，交通部以行車安全為由，要求遊覽車業者設置GPS及ADAS等產品，若業者不從就予以裁罰，號召業者8月26日到交通部集結抗議。聯合報系資料照

新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會今天發布聯合聲明指出，近年大客車肇事率不減反增，交通部以行車安全為由，要求遊覽車業者設置GPS及ADAS（先進駕駛輔助系統）等產品，若業者不從就予以裁罰，質疑交通部「到底是要解決問題，還是賣科技產品」，並號召遊覽車業者8月26日至交通部集結抗議，表達不滿。

交通部今年7月19日預告修正「汽車運輸業管理規則」，明年6月1日起，全台1.4萬輛遊覽車強制裝具駕駛識別功能設備，並介接至指定資訊平台，即時掌控遊覽車和駕駛行車動態，若未裝設將可開罰9000元至9萬元。

新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔、台灣遊覽車發展協會理事長李式嘉發出聯合聲明表示，去年10月21日，國道3號南下264公里處發生一起遊覽車事故，造成4位乘客死亡，該駕駛稱客人趕時間要求開快一點，質疑身為職業駕駛的專業判斷力、駕駛道德何在？

該聲明指出，遊覽車駕駛員需通過國家考照機制取得職業駕照，且每3年需定期回訓，卻頻傳上述類似事件，交通部對不適任的駕駛，放任其在路上跑，根本枉顧人命，認為只有落實司機的實務教育訓練，才能解決肇事率居高不下的重要方法。

該聲明也引述審議步最新決算報告，指出近3年遊覽車告警件數高達萬件，去年告警總件數大增91.34%，其中以車速異常件數從671件，暴增至2426件，事故件數卻創新高，認為告警管理機制未改善遊覽車事故。

該聲明表示，交通部藉此以遊覽車管理要科技化、經營要具規模化暨品牌化，更以確保行車安全為由，要求業者安裝GPS並將訊號介接給交通部，延伸至ADAS、Tbus系統等科技產品，若有業者不從，就將依刑罰責予以裁罰。

許景翔痛批，不反對裝設GPS，只是要求讓業者自主管理，直指GPS裝設到現在，肇事率不僅沒有下降，交通部還要推刷卡機，質疑有圖利廠商之虞，「交通部到底是要解決問題，還是賣科技產品」，認為應重視、落實司機教育訓練才是根本解決之道。

該聲明表示，台灣是民主法治社會，每個人均受憲法保障，憲法第12條人民有秘密通訊自由，而行政部門應當輔助業者，督導考核以達到共識，而不是濫用公權力對每個遊覽車公司施壓、恐嚇，使其因脅迫而乖乖就範。

對於交通部經年累月的違法違憲、苛政擾民、恣意妄為、官商勾結、圖利特定廠商，新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會號召相關業者，為了生計、尊嚴及未來，在8月26日到交通部前抗議，表達無奈、委屈、不滿及憤怒。

交通部 遊覽車

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