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報復主管同事⋯她在辦公室噴「殺手級物質」 醫曝兩大危害：具致癌性

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，溴化乙錠屬於氟化物的一種，具有致癌性或生出畸胎，以及刺激性，一旦接觸眼睛、皮膚將會出現搔癢、刺痛等不適，或是吸入刺激呼吸道，將引發氣喘等情形。本報資料照片
林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，溴化乙錠屬於氟化物的一種，具有致癌性或生出畸胎，以及刺激性，一旦接觸眼睛、皮膚將會出現搔癢、刺痛等不適，或是吸入刺激呼吸道，將引發氣喘等情形。本報資料照片

在某化工大廠任職的女子，認為同辦公室的主管否定她的工作表現，其他同事也對她不友善，自認在辦公室受到欺負，她為了報復，竟冒充某大學副教授購入有無物質「溴化乙錠」，並將其稀釋後，擦拭在主管桌面，害主管出現皮膚癢疹、脫屑及氣喘，事後女子以同一手法報復另一名同事，當場被其他人抓包，女方依傷害起訴，但法院審理期間與主管達成和解，最後判決不受理。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，溴化乙錠屬於氟化物的一種，常見於學校及醫院的分子生物學實驗室，屬於管制核酸染劑，用於進行去氧核糖核酸（DNA）等研究時，可以與DNA結合進行染色過程，就是因為溴化乙錠可以和DNA結合，因此具有致癌性或生出畸胎。至於會導致何種癌症，目前仍缺乏研究無法得知。

此外，溴化乙錠還具有刺激性。顏宗海說，溴化乙錠一旦接觸眼睛、皮膚將會出現搔癢、刺痛等不適，或是吸入而刺激呼吸道，將引發氣喘等情形，就如同該女子的辦公室主管症狀。

溴化乙錠被稱為實驗室的隱形殺手。顏宗海指出，溴化乙錠屬於管制化合物，在實驗室操作時，操作人員要遵守一定的安全規範，必須穿戴護目鏡、手套、口罩等，避免接觸及吸入，甚至使用完的染劑、物品必須依實驗室廢棄物處理，不可隨意丟棄。

顏宗海指出，一般來說，溴化乙錠不易取得，研判該女子應有相關專業背景，了解取得的管道，一般民眾不需過度擔心。

氣喘 癌症

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