北北桃等8縣市亮高溫燈號 台北、台東飆破37度
氣象署今天發布高溫資訊，北北桃等8縣市留意局部高溫；根據氣象署網站，截至下午2時30分，台東、台北皆出現攝氏37度以上高溫，以台東縣長濱鄉37.7度最高。
中央氣象署今天下午發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，今天台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現機率；新竹縣、苗栗縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率；台北市、新北市、桃園市、彰化縣、花蓮縣為黃色燈號，預估高溫達36度以上。
根據氣象署網站，今天截至下午2時30分，氣溫以台東長濱鄉37.7度最高，其次為台北士林區社子37.5度、台北信義區37.1度。
其他縣市部分，桃園市蘆竹區達36.9度、新竹縣竹東鎮36.7度、苗栗縣頭份市36.4度。
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