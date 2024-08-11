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獨／撐不住！花蓮人氣老屋飯店「葉宿文旅」預告熄燈

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獨／撐不住！花蓮人氣老屋飯店「葉宿文旅」預告熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
花蓮葉宿文旅預告將於明年2月熄燈。圖／擷取自The Leaf Inn 葉宿文旅粉絲頁
花蓮葉宿文旅預告將於明年2月熄燈。圖／擷取自The Leaf Inn 葉宿文旅粉絲頁

受到民眾旅遊習慣改變，加上天災衝擊，嚴重影響花蓮的觀光產業。由花蓮港務局舊穀倉改建而成的文創旅店「葉宿文旅」，8月11日宣佈，疫情之後，花蓮的觀光產業一直不太好，加上大地震更是雪上加霜，颱風則像是在旅遊業的傷口上撒鹽，同時房東對於續約漲租非常堅持，因此宣告營運到2025年2月9日為止，結束8年的經營時光。

位於花蓮市民生路上的葉宿文旅，由荒廢超過35年的老屋改建而成。館內保留大量的歲月痕跡與歷史氛圍，同時也透過與藝術家們的合作，為12間客房打造出各具風情與特色的主題，並常常更換風格，因此獲得許多旅客的喜愛。除了住宿之外，過去也曾舉辦多次市集活動，還有大小展覽。在google地圖中，葉宿文旅獲得超過700則評論，平均獲得4.6顆星，粉絲團也有超過3萬名粉絲。

雖然獲得民眾喜愛，但是業者在8月11日發布公告，表示「疫情之後，花蓮的觀光產業一直不太好，原本的國旅客人都選擇出國旅遊，而台灣並非外國觀光客的首選。這次的大地震更是雪上加霜，剛過的颱風則像是在旅遊業的傷口上撒鹽。」文章中也表示「與房東的合約還剩不到兩年，房東對於續約漲租非常堅持。因此，與其繼續虧損，我們不得不放棄。」業者並預告，將營運至2025年2月9日。隨著消息出爐，也令粉絲相當不捨，留言表示「超喜歡你們文旅房間風格啊，只要到花蓮出差必住你們文旅」、「很捨不得～希望之後都有好的發展」

【葉宿文旅公告全文】

內心無數次的拉扯，我們決定在此時，與大家道別

疫情之後，花蓮的觀光產業一直不太好，原本的國旅客人都選擇出國旅遊，而台灣並非外國觀光客的首選。這次的大地震更是雪上加霜，剛過的颱風則像是在旅遊業的傷口上撒鹽。

與房東的合約還剩不到兩年，房東對於續約漲租非常堅持。因此，與其繼續虧損，我們不得不放棄。

不知不覺，8年，葉宿文旅8年了，之中，我們努力的創造各種形式、各種變化，為了與你/妳相識一場。除了本質是文創旅館，舉辦6次的市集、藝廊大大小小的展覽或是週六挑燈葉戰的駐唱，只要你們曾經參與過、喜歡過，一切都很值得。

非常謝謝這些年來喜歡葉宿、支持葉宿的朋友們。

原則上，我們將營運到2025年2月9日。

屋內的擺設和物件都是葉宿的資產，有興趣的朋友歡迎來走走看看，跟我們說聲再見。

出國旅遊 房東 花蓮

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