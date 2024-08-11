蔬果價格依舊走高！批發均價每公斤逾50元香菜破千元 中元節「很難熬」

受凱米颱風影響，許多產區蔬果面臨泡水導致價格居高不下，蔬菜每公斤平均批發價已多日突破50元的高檔，牲禮所須的豬、雞等價格也未有明顯下降，這周即將到來的中元節荷包恐再縮水。農糧署估計，2周後待復耕蔬菜上市後，價格才會有明顯回穩。

根據今日北農統計，台北市蔬菜到貨量約1066噸，每公斤平均價格52.2元，進貨量較昨日減少，量增菜種有小白菜、甘薯葉、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、敏豆等，量減菜種有甘藍、大白菜、青江菜、蕹菜、萵苣菜、胡瓜、茄子、番茄、甜椒、青花苔、蘿蔔、青蔥、竹筍等，其餘各菜種均略有增減。

北農分析，今日市況因逢明日休市，預期購買需求增加且到貨量減少，市場需求量大於供應量，造成承銷人購買意願趨增，買氣持穩，交易市況平順，各菜種行情價格漲多跌少。

另凱米颱風前西瓜每公斤上價（品質最好）35元，水果平均價約56元，今天西瓜每公斤批發價來到44元，水果平均價為65.8元，漲幅也相當明顯；而香菜更爆出每公斤破千的高昂價格。

農糧署副署長姚志旺表示，西瓜價格高昂一來西瓜產期快結束，加上現在面臨雨季，瓜農在雨季前就會加緊採收，待雨季結束後才會再種，因此在缺西瓜下價格也就走高；至於明天上路的下階段蔬菜平價措施部分，由於復耕蔬菜會慢慢上市，量販超市的平價蔬菜目前以高麗菜為主，下階段的平價措施會做到中元節。

蚵仔麵線業者謝先生說，產區香菜泡水的情況相當嚴重，到貨的香菜品質也相當不好，少數狀況好的同業也會加價搶貨，到貨量大減批發價格自然就飆漲，每公斤幾百元已經算「合理」了，現在已經有破千的價格，如果香菜庫存持續釋出，很可能還有另一波漲幅。

姚志旺表示，香菜預計9月中旬陸續可供應市場，有些貿易商或社場則有少量進口。