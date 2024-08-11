快訊

股災震不掉！他靠台積電「五年狂賺2千萬」 投資心法公開網全跪

奧運拳擊／教練曝林郁婷訓練菜單比照男性 學妹：想努力跟上

收到時已變冷還能安心吃嗎？外送食物的溫度不對時該怎麼辦？

蔬果價格依舊走高！批發均價每公斤逾50元香菜破千元 中元節「很難熬」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
凱米災後香菜價格飆漲，其他蔬果也因為產區泡水嚴重影響收成與品質。本報資料照片
凱米災後香菜價格飆漲，其他蔬果也因為產區泡水嚴重影響收成與品質。本報資料照片

凱米颱風影響，許多產區蔬果面臨泡水導致價格居高不下，蔬菜每公斤平均批發價已多日突破50元的高檔，牲禮所須的豬、雞等價格也未有明顯下降，這周即將到來的中元節荷包恐再縮水。農糧署估計，2周後待復耕蔬菜上市後，價格才會有明顯回穩。

根據今日北農統計，台北市蔬菜到貨量約1066噸，每公斤平均價格52.2元，進貨量較昨日減少，量增菜種有小白菜、甘薯葉、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、敏豆等，量減菜種有甘藍、大白菜、青江菜、蕹菜、萵苣菜、胡瓜、茄子、番茄、甜椒、青花苔、蘿蔔、青蔥、竹筍等，其餘各菜種均略有增減。

北農分析，今日市況因逢明日休市，預期購買需求增加且到貨量減少，市場需求量大於供應量，造成承銷人購買意願趨增，買氣持穩，交易市況平順，各菜種行情價格漲多跌少。

另凱米颱風前西瓜每公斤上價（品質最好）35元，水果平均價約56元，今天西瓜每公斤批發價來到44元，水果平均價為65.8元，漲幅也相當明顯；而香菜更爆出每公斤破千的高昂價格。

農糧署副署長姚志旺表示，西瓜價格高昂一來西瓜產期快結束，加上現在面臨雨季，瓜農在雨季前就會加緊採收，待雨季結束後才會再種，因此在缺西瓜下價格也就走高；至於明天上路的下階段蔬菜平價措施部分，由於復耕蔬菜會慢慢上市，量販超市的平價蔬菜目前以高麗菜為主，下階段的平價措施會做到中元節。

蚵仔麵線業者謝先生說，產區香菜泡水的情況相當嚴重，到貨的香菜品質也相當不好，少數狀況好的同業也會加價搶貨，到貨量大減批發價格自然就飆漲，每公斤幾百元已經算「合理」了，現在已經有破千的價格，如果香菜庫存持續釋出，很可能還有另一波漲幅。

姚志旺表示，香菜預計9月中旬陸續可供應市場，有些貿易商或社場則有少量進口。

凱米颱風 均價 西瓜 農糧署 香菜

延伸閱讀

香菜菜價持續飆升破千，為何在颱風天後變高價？何時香菜價可平穩？

太誇張！每公斤飆漲到1000元「難怪香菜不見了」 網哭：不要吃最大

颱風過後菜價持續走揚 每公斤44.6元…農糧署估短期葉菜1個月回穩

不是三色豆！全聯貨架被掃光只剩1蔬菜 網友全笑翻：絕對不買

相關新聞

蔬果價格依舊走高！批發均價每公斤逾50元香菜破千元 中元節「很難熬」

受凱米颱風影響，許多產區蔬果面臨泡水導致價格居高不下，蔬菜每公斤平均批發價已多日突破50元的高檔，牲禮所須的豬、雞等價格...

喝手搖飲吃到小蜥蜴 醫：想到就恐怖更曝兩大細菌風險

台中一名女子昨天到海線地區買飲料，咬珍珠紅茶的珍珠時，竟咬到飲料中有小蜥蜴，她在Line群組貼照片說，「剛剛購買珍珠紅茶...

三颱共舞恐上演 專家曝「熱帶擾動還沒完」：本周繼續生成

台灣東方海面大低壓邊緣，開始出現許多小低壓！氣象專家林德恩指出，目前西北太平洋海域有三個熱帶擾動，分別為前往日本的瑪莉亞颱風、熱帶性低氣壓TD07，以及繼續苟延殘喘的熱帶擾動91W，恐上演「三颱共舞」。

政府力推學名藥 藥師：應從教育根本下手

「用藥意識要從教育根本下手，多以廣告的方式讓民眾認識學名藥！」針對衛福部將推動以成分名取代商品名的處方箋新制，打破原廠藥迷思，基層藥師協會理事長沈采穎11日受訪時指出，該制度是希望讓民眾有更多元的用藥

提防午後雷陣雨 下週四起南部有雨

「週四至週六（15日至17日）低壓帶影響，天氣轉趨不穩，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨！」中央氣象署如此表示。天氣風險預報員李至晟說，未來幾天仍是悶熱天氣，各地還是要提防午後雷

易怒易疲勞「睾固酮低下」 小心男性更年期提早報到

男性更年期，大約在50歲左右開始，有些人因為工作壓力大、酗酒、病毒或細菌感染，讓更年期提早報到。北市聯醫林森中醫昆明院區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。