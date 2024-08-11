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政府力推學名藥 藥師：應從教育根本下手

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
總統蔡英文曾訪視予志藥局。(總統府提供)
總統蔡英文曾訪視予志藥局。(總統府提供)

「用藥意識要從教育根本下手，多以廣告的方式讓民眾認識學名藥！」針對衛福部將推動以成分名取代商品名的處方箋新制，打破原廠藥迷思，基層藥師協會理事長沈采穎11日受訪時指出，該制度是希望讓民眾有更多元的用藥選擇，但政府應同步宣傳正確的用藥概念，也需要從健保制度改善藥物給付才是。

衛福部近日推動新制，希望未來醫師開處方時要用「藥品的學名」，而不指定廠牌，但卻引發醫師公會全聯會、中醫師公會全聯會、各層級醫院等團體共同抗議，認為新制讓醫師僅可處方成分名，病人在藥局領藥時由藥師自由給予病人藥品，可能會有廠牌偏好或低成本考量，民眾每次領到的藥品可能都不同，嚴重影響民眾用藥品質。

正確用藥仍需教育

沈采穎表示，過去醫院每一到兩年都會歷經換藥的階段，就會出現不少高齡患者想要用原本的藥物，所以為了確保患者用藥的權益，建議藥物可以附帶寫上醫院的健保碼，讓民眾可以自由選擇廠牌。

她以美國為例說，美國醫、藥的分工相當專業，當美國醫師開出原廠藥的處方，到藥局時，藥師能就專業提供原廠藥或學名藥的選項，供民眾自行選擇。

「根本問題還是要從教育著手，」沈采穎指出，例如日本國小就有請社區藥師到學校跟小學生宣導正確用藥觀念，讓民眾能自主認知與管理身體，對整體健保其實有相當大的助益，像是新冠疫情期間以公益廣告教導民眾認識快篩與疫苗的方式，也可以用來讓民眾認識「學名藥」的觀念。

制度迫使藥物退場

媒體社論指出，學名藥因為沒有品牌優勢，完全以價格競爭為主，近年來價格愈殺愈低。而另一方面，政府的監管機關愈管愈嚴，品質的要求一直提高，在價格低，成本上升的雙重擠壓之下，造就缺藥的問題。

沈采穎感嘆，台灣的健保是共產制度，包括原廠藥與學名藥都使用相同的財源，後續健保制度也得不斷砍藥價，今年9月又要再砍一次藥價，最後導致愈來愈多藥物退出台灣市場。

就成分進行給付

賽諾菲企業今年7月就表示，由於原物料上漲、進口價格低於國際市場價格，決定安普諾維膜衣錠150毫克的藥物（用於治療高血壓與糖尿病性腎病變）自104年要停止供貨，退出台灣市場。

沈采穎呼籲，政府應該正視健保砍藥價的問題，已導致許多藥物退出台灣市場，建議健保應就「成分」進行給付，因為藥物原料來源不同，成本價差也不同，如果能夠以成分進行給付，藥廠也更願意自行提升品質，民眾也有更多元的選擇，更能避免藥物出現「劣幣驅逐良幣」的狀況。

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健保 沈采穎 醫師

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