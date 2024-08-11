提防午後雷陣雨 下週四起南部有雨

「週四至週六（15日至17日）低壓帶影響，天氣轉趨不穩，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨！」中央氣象署如此表示。天氣風險預報員李至晟說，未來幾天仍是悶熱天氣，各地還是要提防午後雷陣雨，尤其下週的後期臺灣降雨有可能再度增多。

北部有36度高溫

中央氣象署指出，12日為西南風的環境，清晨至上午西南風與陸風輻合，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，午後各地山區並有局部大雨發生的機率；受西南風沉降影響，大臺北、桃園及花東地區白天有36度以上高溫發生的機率。

中央氣象署指出，13日開始，西南風減弱，各地大多為多雲，但午後各地有局部短暫雷陣雨，15日至17日則受到低壓帶影響，天氣轉趨不穩定，大環境偏西到西南風，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

下半週降雨增加

李至晟說，未來一週臺灣附近還是類似的西南風環境，預測週二（13日）到週三（14日）西南風將短暫減弱，中南部清晨的降雨會變得更零星，午後各地還是要留意瞬間較大雨勢和閃電，但後續隨著中國華南再度有低壓帶發展，下週的後期臺灣降雨就有可能再度增多。

至於遠洋的熱帶系統方面，他說，「颱風熱帶低壓趨向日本對臺無影響」，除了前幾天生成的瑪莉亞颱風，10日晚上在日本東南方新生成了一個熱帶性低氣壓。這兩個系統屬於同一個低壓帶，一起順著近期偏弱的太平洋高壓邊緣，會先後在接近日本東北地區。因為緯度高加上路徑相似，後面的這個熱帶低壓增強的時間不多，即使增強為輕度颱風，也會很快的減弱。

【更多精采內容，詳見 】