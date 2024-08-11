易怒易疲勞「睾固酮低下」 小心男性更年期提早報到

男性更年期，大約在50歲左右開始，有些人因為工作壓力大、酗酒、病毒或細菌感染，讓更年期提早報到。北市聯醫林森中醫昆明院區內分泌新陳代謝科主治醫師王舜禾表示，過了40歲之後，如果出現性欲低落、情緒變差、體力變差，甚至有啤酒肚，小心是「遲發性性腺功能低下」。

別以為只有女性才有更年期困擾，王舜禾說，男性更年期主因是年齡增長，導致睪丸的男性荷爾蒙（睾固酮）製造下降所引起，大部分都發生在40歲以上的中壯年男性。而男性因為肩負家庭經濟重擔，更年期症狀容易被忽略，等到性功能障礙、情緒明顯變化、體力大幅衰退，才會尋求醫療幫助。

王舜禾分享，一位55歲的父親，因成人健檢而發現高血糖，進一步就診時自述體型較過去肥胖、血糖不穩定、常有疲累感、情緒起伏大和性功能減退。經過檢查，診斷為遲發性性腺功能低下，即俗稱的「男性更年期」，並伴有肥胖、高血脂和高血壓等代謝症候群。

王舜禾強調，男性遲發性性腺功能低下跟睪固酮不足有密切的關係，如果睡眠不足、身心壓力大或不規律生活等，就有可能增加遲發性性腺功能低下發生機會。不同於女性可以藉由經期停止得知更年期來臨，男性需要透過生理變化，再配合檢查血液中睪固酮的濃度，才能確定是否進入更年期。

男性更年期也會出現惱人的症狀，包括疲勞倦怠、注意力不集中、失眠焦慮、體重上升、肌肉流失、性功能減退等。王舜禾提醒，男性遲發性性腺功能低下可以調整與治療。早期診斷、適當的男性荷爾蒙補充療法、健康生活方式、控制代謝症候群和心理支持，都是治療的關鍵因素。

父親節剛過，但男性健康應該持續關注，正視年紀增長所帶來的生理現象，及時尋求專業的醫療幫助。男性更年期症狀有時難以與其他健康問題區分，王舜禾建議，早期診斷能夠幫助患者及時採取適當治療措施。另外，規律運動、均衡飲食、充足睡眠和紓解壓力等，都能幫助患者安然度過「中年危機」。