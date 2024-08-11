郵務車交通違規逐年增加 工會曝：人力不足趕時間投遞

審計部最新總決算審計報告揭露，郵務車交通違規情況逐年增加，台灣郵政產業工會指出，極端氣候讓郵務士面臨高溫威脅，加上人力不足、投遞範圍大，只能拚命趕時間投遞，減少熱傷害；中華郵政工會表示，市區投遞難度高，已與雙北市府協調盼從寬處理。

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰指出，郵務車輛違規跟極端氣候有關聯，郵務士在外曝曬面臨熱傷害，會希望盡快完成投遞，早點返回郵局，加上近年郵務量下滑，中華郵政推動群組化，鼓勵郵務士休假減少加班費支出，原本1天出勤50人投遞50個區段，區段群組化後，變成45人分攤50個區段，導致每人投遞範圍擴大。

廖迺辰進一步說明，全國外勤同仁區段嚴重勞逸不均，但中華郵政公司態度消極，面對人力不足、投遞範圍擴大、高溫威脅等情況下，郵務士為縮短在酷熱戶外曝曬時間，只能拚命趕路投遞，機車可能會騎上騎樓或臨停在紅線上，沒時間找停車格停車再步行到住家投遞，若要遵守交通規則，在外投遞時間會更長。

針對郵務士駕駛郵車交通違規增加恐與人力不足有關，中華郵政表示，郵政公司整體收投區段近年並無減少情形，2022年至2024年均為7720段；外勤人員投遞工作衡量制度部分，蒐集投遞人員實際工作量及工時資訊，作為改善投遞人員工作負荷的參考，尚無人力不足趕投遞的情況。

中華郵政工會工會理事長林榮洲表示，郵務士在市區執勤的難度較高，認為郵務車輛違規情況逐年增加與科技執法有關。他說，郵務士為了投遞信件或包裹時，不見得每次都能找到停車格，有時只能臨時停在黃線，甚至紅線上，就會被科技執法或民眾檢舉。

林榮洲表示，僅管出現違規情事時，工會也會協助郵務士申訴，但申訴未果，同仁仍要自行付錢繳罰單。為讓郵務士在執勤時更能安心投遞信件或包裹，上個月已與台北市政府、新北市政府召開協調會議，盼郵務車輛能與台電、中華電信等公務車一樣，在執勤時能針對違規情事從寬處理。