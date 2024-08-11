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研究：運動員睪固酮男女濃度有重疊 不宜論斷性別

中央社／ 台北11日電

台灣女子拳擊好手林郁婷巴黎奧運摘下金牌，面對連日來的性別風波，台灣專家不斷強調，睪固酮高就不是女性的說法站不住腳，引用研究證實男女菁英運動員睪固酮濃度範圍有重疊。

國際拳擊總會（IBA）聲稱台灣選手林郁婷、阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）染色體有問題，且睪固酮濃度達到男性的程度，不符合女性選手參賽資格。

台灣科技媒體中心近日邀請2名專家進行科學分析與討論，他們都提到，由於有天生睪固酮高的女性，不宜以此高低作為判定男女標準，且XY染色體與睪固酮濃度也不能直接畫上等號。

國立體育大學榮譽教授、高雄醫學大學運動醫學系教授 許美智表示，睪固酮濃度通常是基於年齡、性別和健康狀態的參考範圍，男性或女性所謂「正常範圍」，可能因實驗室和測試方法不同有所變化。重要的是，任何睪固酮濃度解讀都應考慮個體健康和醫療背景。

許美智指出，男性正常睪固酮濃度在每公升10至35奈莫耳（nmol/L），女性為每公升2.5奈莫耳以下。許美智引用了1份2014年國外研究，這份研究希望說服國際奧委會放棄性別測試，反對國際奧委會和國際田徑總會根據血清睪固酮水平定義「正常女性」的規定。

許美智說，這項研究針對693名菁英運動員荷爾蒙進行測試，結果16.5%「男性」運動員睪固酮濃度低於正常範圍，13.7%「女性」運動員則高於正常範圍。這意味著男性和女性之間睪固酮濃度範圍有明顯重疊。因此，若睪固酮高就認為不是女性，這種說法是站不住腳的。

許美智補充說明，目前已有技術透過同位素比值質譜儀（IRMS），區分來自天然內源性的睪固酮與前驅物，以及為了增強運動表現使用的外來雄性類固醇。這有助於檢驗人員判斷高濃度睪固酮的來源，是天生的或由外部禁用物質引起。

國立成功大學醫學院附設醫院小兒部遺傳代謝暨內分泌科主治醫師蔡孟哲說，除非當事人自我揭露，「否則他們就像你我一般人」，不是染色體異常病人，也非性別發育差異者。睪固酮高低不一定代表男性或使用禁藥，如雄性素阻抗，睪固酮可能高，但構造性別是女性。

蔡孟哲解釋，相對於一般沒有Y染色體且沒有睪丸的成年女性，有Y染色體且睪丸發育正常的成年男性，睪丸會製造大量睪固酮；但仍有女性腎上腺或多囊性卵巢，可能製造高量睪固酮；反之，就算有XY染色體，但睪丸發育不好，睪固酮也會缺乏。

性別 運動 類固醇

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